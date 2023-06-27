Kenapa Ikan di Dasar Laut Tidak Hancur?

JAKARTA - Kenapa ikan di dasar laut tidak hancur kerap menjadi pertanyaan banyak orang. Hal ini dikarenakan jika tubuh manusia masuk dalam permukaaan dasar air laut tidak akan selamat dibandingkan ikan.

Adapun, laut pun bervariasi dengan rata-rata mencapai 3.800 meter. Semakin dalam lautan maka akan semakin berbahaya bagi manusia.

Hal ini terjadi karena kedalaman lautan memiliki tekanan ekstrem yang dapat menghancurkan tubuh manusia hingga kapal selam. Karena itulah hingga saat ini dasar laut masih belum dijelajahi sepenuhnya.

Yang menarik, kenapa ikan di dasar laut tidak hancur padahal manusia dan kapal selam bisa hancur begitu saja jika menyelam terlalu dalam.

Alasan ikan di dasar laut tidak hancur karena banyak makhluk laut yang sebagian besar terbuat dari air.