Media Gathering UPH 2023, Perkokoh Sinergi dengan Media Massa untuk Majukan Pendidikan

TANGERANG - Universitas Pelita Harapan (UPH) menyelenggarakan Media Gathering 2023 di UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kamis (22/6/2023).

Media Gathering tersebut menjadi salah satu upaya UPH untuk memperkokoh sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam membagikan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi publik.

Acara dihadiri oleh Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) Stephanie Riady, Associate Provost for Academic and Innovation Eric Jobiliong, Associate Provost for Student Development Andri M. Panjaitan, Wakil Rektor Bidang Marketing dan Growth UPH Binsar Pandiangan.

Dalam sambutannya, Stephanie Riady mengapresiasi awak media yang telah berkontribusi menyebarkan informasi terkait kegiatan di UPH serta memajukan pendidikan di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi rekan-rekan media untuk menjadi mitra kami untuk sharing hal-hal yang kami lakukan. Karena dengan sharing tersebut lebih banyak orang lagi bisa mengetahui apa yang kami lakukan dan menggandeng lebih banyak orang lagi untuk berpartisipasi dalam misi YPPH untuk memajukan pendidikan di Indonesia," tutur Stephanie.

Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Marketing dan Growth UPH Binsar Pandiangan, mengatakan Media Gathering UPH ini dapat dijadikan ajang kolaborasi dalam hal pendidikan.