HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Perbedaan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Finlandia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:33 WIB
10 Perbedaan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Finlandia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sebanyak sepuluh perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Finlandia. Pasalnya, negara ini mendapatkan pengakuan internasional karena sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi.

Dilansir dari laman Wisevoter,Finlandia menduduki posisi kedua dengan Indeks Pendidikan 0.93. Sedangkan Indonesia berada di urutan 99 dengan Indeks Pendidikan 0.65.

Berikut sepuluh perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Finlandia dilansir dari berbagai sumber:

1. Tidak ada ujian

Dilansir dari World Economic Forum, Pemerintah Finlandia tidak memiliki tes standar untuk para siswanya. Para pelajar hanya akan mengikuti tes Ujian Matrikulasi Nasional secara sukarela.

Dalam tes ini siswa akan dinilai berdasarkan individual dan sistem penilaian ditetapkan oleh guru merek.

Berbeda dengan Finlandia, para siswa jenjang SMA/SMK di Indonesia wajib mengikuti Penilaian Sumatif AKhir Jenjang (PSAJ). PSAJ sendiri merupakan evaluasi akhir dalam proses pembelajaran di setiap jenjang.

