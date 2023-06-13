FEB UNS Berikan Pelatihan Keuangan Digital kepada Generasi Milenial dan Gen Z

SOLO - Research Group (RG) Riset Governance and Corporate Finance Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan keuangan digital kepada Generasi Milenial dan Gen Z.

Pelatihan ini digelar di Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar pada Jumat (9/6/2023).

Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Putra Pamungkas, M. Rech., Ph.D. dengan anggota Aldy Fariz Achsanta, SE., M.Rech dan Dr. Etikah Karyani, SE, Ak., MSM., CA, CMA. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 masyarakat Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, diantaranya di dominasi oleh Generasi Milenial dan Z.

Putra Pamungkas mengatakan, Generasi Milenial merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1981-1990, sementara Gen Z memiliki rentang tahun kelahiran antara 1990-awal 2000-an.

“Kedua generasi ini tumbuh dengan perkembangan internet dan teknologi komunikasi yang massive. Maka dari itu seperti kata pepatah sambil menyelam minum air, pepatah tersebut menyatakan bahwasanya kita harus dapat mengambil manfaat dari situasi yang ada, dalam kasus ini Generasi Z dan Milenial harus terus memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi,” terang Putra.

Dalam kesempatan tersebut, RG Governance and Corporate Finance FEB UNS menghadirkan dua narasumber yaitu Agista Prameswari, S.E., M.Sc. dan Brillian Raiszhul Firdaus.

Agista Prameswari menyoroti pentingnya perencanaan keuangan dasar di kalangan Generasi Milenial dan Z. Beliau menjelaskan bahwa setiap individu memiliki masa produktif untuk mencari penghasilan dan masa pensiun yang akan datang.

Ia juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya memilih jenis investasi yang tepat serta betapa pentingnya berinvestasi selama masa produktif agar dapat mengambil manfaatnya ketika memasuki masa pensiun.