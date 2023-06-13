Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Hewan Kurban Menangis saat Disembelih? Ini Penjelasannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:46 WIB
Apakah Hewan Kurban Menangis saat Disembelih? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah hewan kurban menangis saat disembelih? Ini penjelasannya yang tidak banyak orang ketahui.

Dalam ibadah berkurban, umat muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Beberapa hewan dapat dikurbankan seperti sapi, kambing, dan unta. Selain itu hewan kurban harus dalam keadaan baik dan tidak cacat.

Fenomena yang sering terjadi menjelang hari raya kurban adalah mendapati heran kurban mengeluarkan air mata. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa hewan tersebut sedang menangis karena hendak disembelih.

Lantas apakah hewan kurban menangis saat disembelih? Ini penjelasannya.

Perlu diketahui bawah hewan kurban memiliki kelenjar air mata bernama lakrimal. Kelenjar ini mengandung lendir, air dan protein berguna untuk melindungi bola mata dari patogen yang masuk ke dalamnya.

Halaman:
1 2 3
