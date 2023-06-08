Tahukah Kamu Kenapa Kecoa Sering ada di Kamar Mandi?

JAKARTA- Tahukah kamu kenapa kecoa sering ada di kamar mandi memang bikin orang ketakutan. Pasalnya jenis hewan ini merupakan masalah hama seriusjika tidak ditangani. Sebab akan berdampak signifikan pada rumah dan keluarga yang tinggal di dalamnya.

Tahukah kamu kenapa kecoa sering ada di kamar mandi karena membuatnya bisa bertahan hidup. Lantaran, mereka membutuhkan tiga elemen untuk bertahan hidup – makanan, air, dan tempat berlindung.

Karena kamar mandi menawarkan ketiganya, mereka menjadi tempat berlindung yang ideal. Seperti contoh, kecoa dapat memakan berbagai bahan organik di kamar mandi seperti sisa makanan, tisu, kulit mati, rambut manusia, dan sebagainya.

Suhu yang hangat di kamar mandi menciptakan lingkungan yang idel bagi kecoa untuk bekembang biak.

Kecoa juga memanfaatkan pipa yang bocor dan saluran air yang bermasalah untuk menopang kebutuhan hidupnya.