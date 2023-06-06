Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri 2023

JAKARTA - Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) jalur mandiri 2023 telah diumumkan.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan ini diketahui menjadi salah satu PTN pilihan favorit calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan.
Ada dua biaya yang harus dibayarkan mahasiswa yang mendaftar lewat jalur mandiri UPNVJ, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
Khusus SPI ini hanya dibayarkan 1 kali ketika mahasiswa dinyatakan lolos seleksi di jalur masuk mandiri UPNVJ.
Dilansir dari laman Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) UPNVJ, Selasa (6/6/2023) berikut biaya UKT dan SPI jalur mandiri UPNVJ tahun 2023.
Biaya UKT jalur mandiri UPNVJ 2023:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
-Akuntansi
Rp7.400.000
-Manajemen
Rp6.400.000
-Ekonomi Pembangunan
Rp6.400.000
-Ekonomi Syariah
Rp6.400.000
Fakultas Kedokteran
-Kedokteran
Rp22.300.000
-Farmasi
Rp10.000.000
Fakultas Teknik
-Teknik Mesin
Rp9.100.000
-Teknik Perkapalan
Rp9.100.000
-Teknik Industri
Rp9.100.000
-Teknik Elektro
Rp9.100.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik -Hubungan Internasional
Rp6.400.000
-Ilmu Komunikasi
Rp6.400.000
-Ilmu Politik
Rp6.202.000
Sains Informasi
Rp7.500.000