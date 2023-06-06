Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri 2023

Faisal Haris , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:06 WIB
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta Jalur Mandiri 2023
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta/dok UPN
A
A
A

JAKARTA - Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) jalur mandiri 2023 telah diumumkan.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan ini diketahui menjadi salah satu PTN pilihan favorit calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan.

Ada dua biaya yang harus dibayarkan mahasiswa yang mendaftar lewat jalur mandiri UPNVJ, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Khusus SPI ini hanya dibayarkan 1 kali ketika mahasiswa dinyatakan lolos seleksi di jalur masuk mandiri UPNVJ.

Dilansir dari laman Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) UPNVJ, Selasa (6/6/2023) berikut biaya UKT dan SPI jalur mandiri UPNVJ tahun 2023.

Biaya UKT jalur mandiri UPNVJ 2023:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

-Akuntansi

Rp7.400.000

-Manajemen

Rp6.400.000

-Ekonomi Pembangunan

Rp6.400.000

-Ekonomi Syariah

Rp6.400.000

Fakultas Kedokteran

-Kedokteran

Rp22.300.000

-Farmasi

Rp10.000.000

Fakultas Teknik

-Teknik Mesin

Rp9.100.000

-Teknik Perkapalan

Rp9.100.000

-Teknik Industri

Rp9.100.000

-Teknik Elektro

Rp9.100.000

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik -Hubungan Internasional

Rp6.400.000

-Ilmu Komunikasi

Rp6.400.000

-Ilmu Politik

Rp6.202.000

Sains Informasi

Rp7.500.000

Halaman:
1 2 3
