Mengungkap Peradaban yang Bertahan Paling Lama di Dunia, hingga Ribuan Tahun

JAKARTA - Sejarah menyajikan fakta bahwa Mesir Kuno, Mesopotamia, dan China adalah contoh peradaban yang bertahan lama, bahkan hingga ribuan tahun. Namun, masyarakat mana yang bertahan paling lama?

Ternyata, itu bukan pertanyaan langsung, karena beberapa alasan. Pertama, sejarawan dan arkeolog modern tidak setuju dengan satu definisi peradaban, termasuk kapan dimulai dan kapan berakhir, dan banyak ahli ragu apakah peradaban dapat diukur dengan cara ini.

BACA JUGA:

Kedua, semua peradaban besar memiliki periode ketika mereka diperintah oleh "orang asing" - Hyksos di Mesir, misalnya, yang memperumit apakah mereka harus dianggap sebagai peradaban yang berkelanjutan.

Ketiga, budaya di awal peradaban mungkin berbeda dengan budaya di akhir peradaban. Akibatnya, banyak sejarawan dan arkeolog modern tidak menganggap gagasan "peradaban" berguna; sebaliknya, mereka berbicara tentang "budaya" dan "tradisi".

BACA JUGA:

Situasinya berbeda 100 tahun yang lalu, ketika para sejarawan dan arkeolog dengan senang hati menyebut beberapa budaya sebagai "peradaban". Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ada "penerimaan yang rumit atas hierarki masyarakat manusia", sebagian untuk membenarkan kerajaan kolonial Eropa, kata Rowan Flad, seorang arkeolog di Universitas Harvard, dikutip dari Live Science, Senin (5/6/2023).

"Tidak ada kesulitan bagi orang-orang yang berasal dari sudut pandang Eropa atau Amerika untuk mengidentifikasi tradisi dan budaya tertentu sebagai beradab, dan yang lainnya tidak," katanya.

Peradaban China bertahan paling lama?

Dengan sebagian besar ukuran seperti penggunaan tulisan, pendirian kota (apa yang dimaksud dengan "peradaban" pada awalnya) atau tradisi yang berkelanjutan, tampaknya peradaban China mungkin yang bertahan paling lama. Namun, bagaimana hal itu harus diukur masih diperdebatkan.

"Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan peradaban dan bagaimana Anda mendefinisikan China, karena saya pikir ada beberapa cara yang masuk akal untuk mendefinisikan kedua konsep tersebut," kata Flad, seorang pakar kemunculan masyarakat kompleks di China.

Sebagai contoh, ia menyoroti tulisan China; bentuk simbol yang sama digunakan saat ini dan pada Oracle Bones yang berusia 3.200 tahun, contoh tulisan paling awal di Tiongkok.

"Ketika Anda berpikir tentang bahasa tulisan [China], sama sekali tidak ada kontroversi bahwa ada kesinambungan dari sekitar 3.250 tahun yang lalu hingga saat ini," katanya.