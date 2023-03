TANGERANG - Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar kuliah umum bertajuk Asean Matters: Epicentrum of Growth-Roles of Asean in The Indo-Pacific and Indonesia Chairmanship, Senin (13/3/2023).

Pada kuliah umum ini membahas posisi Indonesia sebagai global middle power yang secara substansial mampu memengaruhi agenda global sekaligus menjadi bagian dari solusi permasalahan global.

Menghadirkan tiga narasumber yang memperkenalkan peran Indo-Pasifik sebagai pusat perdagangan, investasi, dan pusat pertumbuhan.

Mereka di antaranya adalah Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, Dubes Korea untuk ASEAN Kwon Hee Seog, dan Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Diplomasi Daerah Ngurah Sriwijaya.

Dalam salah satu paparannya, Ngurah Sriwijaya mengatakan bahwa Indo-Pasifik bisa mencontoh strategi Korea Selatan dalam meningkatkan perekonomian negaranya. Strategi melalui sektor hiburan dianggap sangat efisien, yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Internasional yang mengenal kebudayaan Korea Selatan.

"Strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan bisa kita tiru dengan memperkenalkan kebudayaannya lewat drama, grup musik, dan sektor hiburan lainnya," paparnya.

Sementara itu, kontribusi ASEAN terhadap perekonomian dunia juga terus menerus meningkat, dan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dunia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 misalnya, proyeksi pertumbuhan ASEAN oleh Asian Development Bank (ADB) sebesar 4,7 persen, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari Bank Dunia adalah 1,7 persen.

