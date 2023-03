BANDUNG - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad) resmi bekerja sama dengan University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), Vietnam untuk kegiatan akademik dan penelitian.

Kerja sama keduanya ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) di Kampus UEH pada 21 Februari 2023 silam.

Dikutip dari laman resmi Unpad, acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari FEB Unpad yang terdiri atas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Nunuy Nur Alfian, para Wakil Dekan, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Profesor Yudi Azis, para manajer, dosen, 15 mahasiswa kandidat doktor di FEB, serta lima delegasi dari UEH Vietnam.

Dalam kesempatan itu, Profesor Nunuy mengungkapkan bahwa Unpad dan UEH memiliki visi yang sama dalam meningkatkan pendidikan dan program penelitian.

Maka dari itu FEB Unpad mantap untuk menggelar kolaborasi kegiatan bersama UEH dan juga konferensi bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen, visiting profesor, dan bahkan post-doctoral.

“Saya sangat yakin bahwa kita memiliki niat yang sama untuk maju bersama, dan dengan berkomitmen pada kerja sama ini, semoga kita bisa mendapatkan reputasi internasional bersama,” ujarnya.

Memorandum of Agreement (MoA) tersebut dilakukan FEB Unpad dengan beberapa fakultas di UEH, yaitu: School of Banking dan School of Accounting dari Sekolah Bisnis UEH, dan School of Economics dari Sekolah Tinggi Ekonomi, Hukum dan Pemerintahan UEH.

FEB Unpad juga turut berpartisipasi dalam program pertukaran akademik dengan UEH Vietnam.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tamu dari UEH serta delegasi dari sivitas akademika FEB Unpad.

Sejumlah guru besar, dosen, dan kandidat doktor dari kedua universitas juga turut dilibatkan dalam kegiatan ini. Kegiatan diawali dengan sambutan Assoc. Profesor Dr. Pham Khanh Nam dari UEH dilanjutkan dengan Profesor Yudi Azis dari Unpad.

Acara dilanjutkan dengan lokakarya mengenai penyusunan dan penggunaan bahasa Inggris untuk disertasi dan tesis oleh Dr. Ton Nu Tuy Anh dari Sekolah Bahasa Asing UEH.

Para peserta berkesempatan untuk mendengarkan sharing dari Profesor Nguyen Trong Hoai mengenai pengalaman berharga dalam memilih topik penelitian yang potensial, pengiriman makalah ke Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES), dan jurnal ilmiah bergengsi lainnya.

Mahasiswa doktoral dari kedua universitas juga saling berbagi pengalaman belajar dan penelitian dalam program doktoral.

Selain itu, para profesor juga melakukan diskusi panel untuk memberikan perspektif dan masukan baru bagi para mahasiswa doktoral.