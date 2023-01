JAKARTA - BuddyKu dan iNews Goes to Bandung menggelar acara dengan tema 'Introduction to Media and Explore the Career Opportunity' di Graha Sanusi Hadrdjadinata, Universitas Padjajaran, Dipati Ukur, Kota Bandung, pada Kamis 19 Januari 2023.

Acara tersebut bertujuan untuk mengajak generasi muda terus aktif pada transformasi digital saat ini. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), TGB Dr HM Zainul Majdi, Lc, MA.

Selain TGB, acara tersebut dihadiri oleh narasumber berkompeten yakni Aiman Witjaksono selaku Deputy Editor in Chief iNews dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku Lecturer of Political Science (FISIP) UNPAD dan Abraham Silaban selaku Excecutive Producer MNC Media.

BACA JUGA:MNC Media Terbesar di Asia Tenggara, TGB : Media Berperan Membangun Bangsa

Menjadi tamu pembicara, TGB. Dr HM Zainul Majdi Lc. MA menyampaikan harapannya bagi media dan generasi muda yang saat ini menjadi tombak bangsa untuk mencapai kemajuan.

“MNC ini merupakan guru media di Asia Tenggara, korporasi yang besar bukan hanya di Indonesia, tapi juga di South Asia. Kita berharap ini akan bermanfaat bagi generasi muda Indonesia," ujar TGB.

Menurutnya, media yang baik pasti akan memiliki kontribusi untuk negara yang maju karena media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dan menjadi alat komunikasi yang baik, pada tingkat individu atau sosial yang sangat memiliki pengaruh yang sangat tinggi.

BACA JUGA:Kunjungi MNC Media, Sandiaga Paparkan Strategi Tingkatkan Kunjungan Wisatawan di Indonesia

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan hadirnya acara BuddyKu dan Inews Goes to Bandung ini TGB mengharapkan kolaborasi nyata dengan perguruan tinggi ini menghasilkan hal yang baik dan mahasiswa dan mahasiswa dapat melihat media sebagai satu opportunity besar untuk berkontribusi untuk bangsa ini. “Mahasiswa dan mahasiswi berkarir di media membawa nilai kebenaran, dan keadaban maka inshaallah media kita akan menjadi media yang lebih baik dimasa yang akan datang," pungkasnya. Suasana acara berlangsung dengan meriah ditambah dengan adanya kuis ditengah dan akhir acara oleh BuddyKu membagikan kuis berhadiahkan merchandise dan uang tunai ratusan ribu untuk para peserta yang dapat menjawab pertanyaan kuis yang dibagikan. Kuis tersebut diadakan sebagai pemantik semangat generasi muda menyimak berjalannya acara Goes to Bandung. “Harapannya BuddyKu bisa menjadi wadah sekaligus dorongan semangat generasi muda untuk mencapai Indonesia di ekonomi digital 2025," kata Business Development & Partnership BuddyKu, Aldi Hawari.