JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan MNC University di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan MNC University dan sektor pendidikan di Indonesia dikatakan Hary Tanoesoedibjo amat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045 dengan modal sumber daya manusia berkualitas serta mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Sidang Terbuka Senat MNC Universitas dalam Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2022/2023 dengan tema 'Through Education, To Be a Light unto the Nation', Rabu (18/1/2023) di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Keberadaan MNC University bukan asal-asalan ada.Di Lido kami hendak membangun Universitas, sudah mendapatkan izin KEK. Disitu sudah disiapkan kawasan yang luas dibangun seperti di luar negeri dengan berbagai bidang studi," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Ia mengungkapkan konsep pembangunan KEK Lido City salah satunya yakni pembangunan berwawasan pendidikan dengan menghadirkan kampus MNC University.

"Dan disitu kawasannya sangat luas lebih dari 1.000 hektar kawasan di sana, tapi untuk kebutuhan macam-macam, salah satunya adalah kampus MNC University," kata HT.

HT menyebutkan bagaimanapun kesempatan bisa diberikan seluas-luasnya, namun apabila pendidikan tidak ditingkatkan dengan cepat dan baik, maka tidak mudah juga untuk membangun Indonesia seperti yang dicita-citakan. "Saya memiliki passion di bidang pendidikan. Sejak 1990 sampai hari ini, saya sudah memberikan kuliah umum di lebih dari 180 perguruan tinggi. Jadi setiap kali saya berkunjung, dimana saja saya selalu memberikan waktu saya kuliah umum di bidang entrepreneurship," ungkap Hary Tanoesoedibjo. Ia meyakini entrepreneurship salah satu cara untuk mencetak generasi berikutnya yang mampu membangun Indonesia kedepan dan ikut menciptakan lapangan kerja. "Jadi itulah yang ingin saya garisbawahi, bahwa keberadaan MNC University harus bisa mengambil bagian menciptakan adik-adik generasi penerus bangsa yang terdidik dengan baik yang bisa ikut membangun Indonesia ke depan dan ikut menciptakan lapangan kerja," tutur HT. Hary Tanoesoedibjo menyebutkan kehadiran MNC University di dunia pendidikan Indonesia akan digarap dengan sangat serius dan profesional. "Jadi kepada para orang tua dan wisudawan wisudawati tamu undangan, yakinlah bahwa MNC University akan dibangun dengan sangat serius dan tentunya dengan tujuan bagaimana bisa membangun Indonesia yang kita cita-citakan," tegas Hary Tanoesoedibjo. HT juga meminta para alumnus MNC University untuk membuat sebuah paguyuban agar bisa menjembatani silahturahmi dan kolaborasi di masa depan. "Saya ucapkan selamat kepada adik-adik. Karena angkatan pertama saya harapkan ada alumni asosiasi. Agar ada hubungan silahturahmi antara mantan mahasiswa mahasiswi terjalin dengan baik. Siapa tahu nanti kalian di dunia usaha, di dunia nyata ketemu lagi bisa berkolaborasi berkembang bersama-sama. Selamat," tutup Hary Tanoesoedibjo. Menutup sambutannya, Hary Tanoesoedibjo membacakan sebuah pantun untuk para wisudawan dan wisudawati MNC University. Berjalan Sepanjang Pesisir Menikmati Indahnya Samudera Hari Ini Kita Semua Hadir Menghadiri Wisuda Bagi Penerus Bangsa Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sedangkan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan sambutan dalam rekaman video dan kehadirannya diwakili jajaran di tingkat pemerintah kota.