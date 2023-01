JAKARTA- Masih bingung caranya bicara bahasa asing di depan umum? Inilah contoh perkenalan diri dalam bahasa inggris.

Kemampuan komunikasi merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam berbagai kesempatan, kita dituntut harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa inggris.

Contoh kecilnya adalah ketika kita presentasi di depan kelas, wawancara kerja, atau sidang ujian. Dalam komunikasi, apalagi dengan orang baru tentu hal pertama yang dilakukan adalah memperkenalkan diri. Namun tidak sedikit diantara kita yang kebingungan untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa inggris.

Berikut adalah beberapa contoh perkenalan diri dengan menggunakan bahasa inggris.

- Contoh perkenalan diri secara singkat

“Hello! My name is Akmalia, you can call me Lia. I’m from Surabaya. Nice to meet you”.

(Halo! Nama saya Akmalia, Kamu bisa panggil saya Lia. Saya berasal dari Surabaya. Senang bertemu denganmu)

- Contoh perkenalan diri untuk anak baru saat di depan kelas

“Hi everyone! Let me introduce myself. My name is Robertson, you can call me Robert. I’m from Bali. I like to play basketball and my favorite food is noodles. Nice to meet you all”

(Halo semuanya! izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Robertson, kalian dapat memanggil saya Robert. Saya dari Bali. Saya senang bermain bola basket dan makanan favorit saya adalah mie. Senang bertemu kalian).

- Contoh perkenalan diri saat presentasi di kelas

“Good morning friends! Introducing us from group 7 will present the results of our group discussion about the development of marketing strategies in the era of globalization. My name is Joko as the group leader and my two colleagues Rani and Budi as members. For friends who have questions for discussion can be submitted after we have finished explaining the material”

(Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cahaya Rizky. Biasa dipanggil Cahaya. Saya adalah karyawan baru di perusahaan ini pada posisi penulis konten. semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik. salam kenal dan terimakasih).

- Contoh perkenalan diri untuk wawancara kerja

“Good morning, my name is Ficky Prasetyo. I am a graduate of economics education, Gajah Mada University. Previously I had teaching experience in a school in Purwokerto. Thanks to that experience I will be suitable to be able to fill the position as a teacher of economics at this tutoring place. Thank you”

(Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ficky Prasetyo. saya adalah lulusan pendidikan ekonomi, universitas gajah mada. Sebelumnya saya memiliki pengalaman mengajar di salah satu sekolah di kota purwokerto. Berkat pengalaman itu saya akan cocok untuk dapat mengisi posisi sebagai pengajar mata pelajaran ekonomi di tempat les ini. Terimakasih).

- Contoh perkenalan diri untuk karyawan baru

“Good morning all. My name is Cahaya Rizky. Also known as Light. I am new to this company in a content writer position. Hopefully in the future we can work well together. greetings and thank you”

(Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cahaya Rizky. Biasa dipanggil Cahaya. Saya adalah karyawan baru di perusahaan ini pada posisi penulis konten. semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik. Salam kenal dan terimakasih)

Demikianlah contoh perkenalan diri dengan menggunakan bahasa inggris.

(RIN)