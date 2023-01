JAKARTA - Sebagai konten kreator pendidikan dan seorang lulusan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Danang Giri Sadewa kerap membagikan video yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dunia perkuliahan.

Ia memiliki beberapa segmen dalam YouTube Channel miliknya seperti Campus Tour baik di Indonesia maupun luar negeri, beropini tentang dunia pendidikan Indonesia, berbincang dengan pelajar atau mahasiswa Indonesia, dan lainnya.

Setelah dalam segmen Bedah Jurusan sebelumnya Danang Giri berbincang dengan mahasiswa jurusan Hukum dari UGM, maka di episode kali ini, Danang akan berbincang dengan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari UGM juga bernama Amelia Zahra.

Zahra masuk Ilmu Komunikasi UGM pada tahun 2021. Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya, ia lebih berminat untuk mengambil jurusan HI atau kedinasan di kampus lain.

Namun, Zahra kemudian tertarik dan mengaku penasaran dengan materi kuliah Marketing Communication, Public Relation, dan lain sebagainya.

Dari situlah Zahra memutuskan untuk menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UGM.

Lebih lagi, Zahra juga mengatakan bahwa menurut apa yang ia rasakan, kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi terbilang lebih santai dibandingkan jurusan lainnya yang lebih berat.

“Kita tuh santai dibandingin yang lain. Masih banyak waktu-waktu yang kita bisa main, terus bisa nonton, gak yang stres banget gitu enggak yang tugas terus segala macem. Tapi emang kalo udah dapet tugas kayak mau UTS, UAS, itu baru kerasa banget stresnya,” ujar Zahra.

Penasaran dengan banyaknya lulusan Ilmu Komunikasi yang berkarir di bidang media, salah satunya menjadi broadcaster, Danang pun penasaran dan mempertanyakannya pada Zahra.

“Kalo orang bilang kayak gitu, bener sih. Tapi gak melulu itu doang. Sebenernya salah satu perks of being anak ilkom adalah prospeknya yang luas. Tapi gak cuma perbroadcast-an terus penyiaran segala macem, tapi kita juga bisa bahkan politik, nih. Karena sebenernya ilkom kan dibutuhin di mana-mana gitu, kan. As a strategic Communication atau apa segala macem,” tutur Zahra.

Zahra kemudian memberikan suka dukanya menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi di UGM. Hal yang ia sukai antara lain santai namun tetap banyak ilmu yang masuk, fun, memiliki dosen yang baik, serta up to date dengan hal-hal yang paling baru.

Sedangkan dukanya adalah tugas berupa paper yang banyak, dengan tenggat waktu setiap mata kuliah, dan pastinya tuntutan tugas yang harus detail, rapi, dan lain sebagainya.

Di akhir video, Zahra memberikan pesan kepada para siswa yang memiliki minat untuk menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya di UGM.

“Pokoknya yakin aja, terus banyakin berdoa, minta doa sama orang tua itu penting banget. Terus kalo yang lainnya sih, paling banyakin belajar nulis. Nulis itu penting banget, karena tugas-tugasnya juga kebanyakan nulis. Sama banyak-banyak baca aja karena nanti waktu kita kuliah pasti yang lagi trend segala macem tuh bakal masuk gitu lho di kelas dibawa sama dosen. Jadi semangat aja, pasti bisa,” ujar Zahra.

