JAKARTA - Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Banyak orang yang ingin bisa bekerja di Bank Indonesia, karena memiliki gaji yang lumayan tinggi dan kehidupan pegawai Bank Indonesia bisa dibilang terjamin.

Sedikitnya ada lima jurusan yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Berikut daftarnya.

1. Teknik Informatika

Jurusan teknik informatika memang sangat dibutuhkan di era perkembangan zaman saat ini.

Lulusan teknik informasi ini memiliki banyak peluang kerja di masa depan, baik di perusahaan teknologi maupun di industri perbankan, salah satunya Bank Indonesia.

Di Bank Indonesia, lulusan teknik informatika bisa bekerja sebagai analis sistem pembayaran, financial market infrastructure & development, asisten analis pusat data kebijakan, asisten ekonom, manager on duty (it operation manager), asset & configuration management, network architecture.

Banyak posisi di Bank Indonesia yang membutuhkan lulusan dari jurusan teknik informatika dan tentunya memiliki peluang besar.

2. Akuntansi

Jurusan akuntansi memang identik dengan angka-angka yang cukup banyak sehingga sebagian orang menganggap bahwa jurusan ini sangat sulit.

Padahal, kesulitan tersebut akan sebanding dengan pekerjaan dan gaji yang didapatkannya.

Di Bank Indonesia, jurusan akuntansi tentunya sangat dibutuhkan dan memiliki peluang yang cukup besar.

Nantinya dapat bekerja sebagai posisi kepala pengelolaan operasional perpajakan, manajer financial market infrastructure & development, peneliti spesialisasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Posisi tersebut tentunya sangat menjanjikan di masa depan dan memiliki gaji yang cukup tinggi.

3. Manajemen

Selanjutnya, terdapat jurusan manajemen yang juga dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Tidak hanya di Bank Indonesia saja, jurusan manajemen memiliki peluang kerja yang luas.

Setiap unsur perusahaan di Indonesia pasti membutuhkan lulusan manajemen. Pada Rekrutmen Pro Hire Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, Bank Indonesia membuka posisi Kepala Unit Monitoring dan Pengendalian Perpajakan serta Kepala Pengelolaan Operasional Perpajakan yang dikhususkan untuk jurusan manajemen.

4. Ilmu Ekonomi

Jurusan ekonomi tentunya mempelajari tentang pengelolaan sumber daya, baik itu manusia atau alam, dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat sehingga menjadikan lulusan ekonomi ahli dalam analisis informasi.

Lulusan dari jurusan ilmu ekonomi nantinya bisa diposisikan sebagai credit analyst, founder, account manager atau pegawai bank.

5. Ilmu Komputer

Berikutnya terdapat jurusan ilmu komputer yang juga dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Serupa dengan jurusan teknologi informasi, jurusan ilmu komputer juga menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk bekerja di bidang-bidang strategis, termasuk dunia perbankan, seperti Bank Indonesia.

Di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, lulusan ilmu komputer banyak dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan.

Sebagai contoh, para lulusan jurusan Ilmu Komputer ini bisa bekerja sebagai UI/UX designer, operasional jaringan, business intelligence engineer, operasional data center (DC), dan lainnya.