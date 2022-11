JAKARTA - Dikenal sebagai presenter yang hits di kalangan anak muda, Boy William juga terkenal sebagai konten kreator untuk YouTube Channel BW.

Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu” dan yang sedang trend saat ini adalah “UNBW” atau “Ujian Nasional Boy William”.

Dalam konten UNBW, Boy ataupun tim akan memberikan beragam soal-soal pengetahuan umum kepada 2 peserta yang diadu satu sama lain.

Banyak peserta yang sudah ikut konten ini seperti Deddy Corbuzier Vs Denny Sumargo, Raffi Ahmad Vs Nagita Slavina, Pak Muh Vs Fadil Jaidi dan masih banyak lagi.

Pada episode UNBW kali ini, pesertanya sangat spesial karena bukan merupakan selebriti ataupun influencer dari Indonesia, melainkan dua orang member Boy Grup asal Korea Selatan yaitu Jay dan DK dari iKON!

Seperti yang sudah kita ketahui, Jay dan DK didapuk menjadi juri dalam ajang pencarian bakat bertajuk Indonesia Next Big Star yang ditayangkan di RCTI.

Boy pun tak ingin ketinggalan untuk mengundang Jay dan DK untuk menjadi salah satu muridnya di #UNBW. Kepada Jay dan DK, Boy memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan umum, matematika, hingga mengeja. Jika ada yang menjawab dengan benar, maka peserta akan mendapatkan 1 poin. Dimulai dari pertanyaan umum dan matematika, Jay dan DK berhasil menjawab seluruh pertanyaan tanpa terkecuali dengan perolehan skor masing-masing 7 poin. Namun pada pertanyaan mengeja “Tempe”, hanya Jay yang berhasil menjawab dengan benar, sehingga Jay berhasil mengungguli poin dari DK. Sayangnya, DK kembali menyusul poin Jay dengan pertanyaan kepanjangan dari LOL. Skor keduanya menjadi seri kembali dengan 14-14. Tak mau kalah, poin Jay kembali menyusul DK dari pertanyaan siapa atlet bulu tangkis asal Korea Selatan yang menduduki ranking pertama dunia. Di akhir permainan, Jay berhasil mengungguli skor DK dengan 18 skor, sedangkan DK mendapatkan 17 skor. Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Jay dan DK di UNBW, langsung aja cek videonya di YouTube Channel BW, ya!