JAKARTA- Jenis-jenis Angklung di Indonesia dan cara memainkannya menarik untuk diulas. Angklung adalah alat musik khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu.

Sedangkan suara atau nada alat ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Sebagai bentuk pengakuan alat musik Indonesia, Angklung telah terdaftar sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO sejak November 2010. Angklung memiliki beberapa jenis, antara lain : Angklung Kanekes, Angklung Dogdog Lojor, Angklung Gubrag, dan Angklung Padaen

Berikut jenis-jenis Angklung di Indonesia dan cara memainkannya dirangkum dari berbagai sumber:

1. Angklung Toel

Angklung Toel masih memiliki hubungan dengan Angklung Padaeng. Hal ini dikarenakan, Angklung Toel merupakan inovasi baru dari Angklung Cara memainkannya hanya ditoel saja. Setelah ditoel, angklung ini akan bergetar selama beberapa saat.

2. Angklung Badeng Nama angklung yang ketiga ini diambil dari salah satu jenis kesenian. Dalam kesenian badeng tersebut, angklung merupakan alat musik utamanya. 3. Angklung Gubrag Terakhir, ada angklung gubrag, salah satu angklung yang sudah berusia tua. Nama angklung ini terbilang sangat unik, karena berasal dari bunyinya yang mirip dengan suara barang yang jatuh. 4. Angklung Kanekes Angklung Kanekes berasal dari Baduy dan ditampilkan hanya saat upacara menanam padi. Pembuatan angklung pun hanya dilakukan oleh orang suku Baduy Dalam. 5. Anklung Reog Jenis angklung ini digunakan untuk mengiringi tarian Reog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung ini memiliki ciri khas bentuk dan suara yang berbeda dengan angklung umum. Suara pada jenis angklung reog lebih keras dan hanya memiliki dua nada. Angklung Reog juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung ini juga dikenal dengan sebutan klong kluk. (RIN) Â