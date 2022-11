SOLO - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jamal Wiwoho menerima kunjungan Bruno S. Sergi Davis dari Center for Russian and Eurasian Studies; Harvard University, Amerika dan Dr. Ruth Tacneng dari LAPE University of Limoges, Prancis. Kunjungan tersebut berlangsung di Gedung Rektorat dr. Prakosa UNS pada Selasa 1 November 2022.

Kunjungan dari Bruno S. Sergi Davis dalam rangka penelitian kerja sama dengan tim dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNS. Selain itu kunjungan dari co-director Lab for Entrepreneurship and Development (LEAD) tersebut dalam rangka pembaruan memorandum of agreement antara LEAD dengan Pusat Unggulan Iptek (PUI) Center for Fintech and Banking UNS.

Sementara, Ruth Tacneng dari LAPE University of Limoges, Prancis berkunjung ke UNS dengan pembiayaan dari hibah Partenariat Hubert Curien (PHC) Nusantara, kerja sama antara LAPE University of Limoges dengan PUI Center for Fintech and Banking UNS. Proyek PHC Nusantara merupakan pendanaan dari pemerintah Prancis. University of Limoges dan UNS sendiri juga memperoleh hibah PHC Nusantara untuk tahun 2020-2022.

Sergi menyampaikan, bahwa kerja sama yang dilakukan dengan UNS telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah di jurnal top tier di bidang ekonomi dan keuangan, salah satunya di Economic Modelling dan Research in International Business and Finance yang diterbitkan Elsevier.

Selanjutnya, Tacneng menyampaikan bahwa Limoges dan UNS telah bekerja sama sangat erat sejak 2010, baik dalam riset kolaborasi, exchange, studi lanjut bagi dosen, dan mahasiswa UNS serta penyelenggaraan event bersama. Selain itu, kedua institusi juga bekerja sama dalam memperoleh dan mengorganisasi hibah Erasmus+ CBHE dari European Commission pada tahun 2017-2021.

Jamal Wiwoho menyampaikan, bahwa Sergi dan Tacneng merupakan “friend of UNS”. Rektor UNS berharap agar Sergi dan Tacneng dapat menjadi ambassador bagi UNS di komunitas akademik global untuk mendorong akselerasi reputasi akademik UNS di tingkat internasional. Selain itu, kerja sama yang lebih intensif dan ekstensif dengan UNS akan terus dilanjutkan di waktu yang akan datang.

