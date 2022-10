JAKARTA - Beberapa hari terakhir nama Universitas Muhammadiyah Seoul ramai diperbincangkan oleh warga Twitter, usai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengumumkan akan membuka cabang di Korea Selatan.

Pembukaan kampus Indonesia di luar negeri ini tentunya menarik minat para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, dengan masuk ke universitas Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri.

Tapi apakah kamu tahu, bahwa selain Universitas Muhammadiyah Seoul, ada beberapa kampus Indonesia lainnya yang juga memiliki cabang di luar negeri, berikut nama-namanya.

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Profesor Dr. Sofyan Anif, M.Si. selaku Rektor UMS membenarkan bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta akan membuka cabang di Korea Selatan, pada acara jalan sehat Minggu (16/10/2022) di Edutorium KH., Ahmad Dahlan UMS.

Sejalan dengan informasi yang disampaikan, Tomyong University juga telah mengkonfirmasi bahwa Jeung Hong Sub, selaku rektor, juga akan hadir pada Upacara Puncak Milad UMS ke-64 serta akan menyampaikan orasi ilmiah.

UMS dan Tomyong University juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan membuka program double degree, student exchange, dan lecturer exchange.

2. Telkom University

Para mahasiswa S1 tahun ke-3 Telkom University Bandung, bisa mengikuti double degree yang menjadi kerja sama dengan Saxion University, salah satu universitas Belanda.

Salah satu program yang disediakan memiliki tujuan untuk mendukung Internationalization Mobility Program.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi bagi pendaftar untuk bisa mengikuti program kerjasama dengan Universita Belanda ini, yakni mahasiswa diharuskan mendapat hasil tes TOEFL 550 atau IELTS 6.0 dan memiliki IPK > 3.0 dari 4.0.

3. Binus University

Sejalan dengan visi misi untuk menjadikan lulusan yang memiliki standar global, Binus University melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai negara, seperti University International College (MUIC), Queensland University of Technology (QUT), Universitas Dankook, dan Universitas Chung-Ang.

4. Jakarta International College (JIC)

JIC menawarkan program pendidikan internasional untuk membantu mentransfer siswa sekolah menengah ke universitas.

Beberapa Universitas yang telah menjalin kerja sama dengan JIC, diantaranya Monash College, Newcastle University, University of Liverpool, University of Birmingham, Durham University, Western Michigan University, University of San Francisco, Oregon State University, University of Nebraska–Lincoln, Portland State University dan University of Montana.

5. UniSadhuGuna International College (UIC)

UIC menawarkan program pathway, dimana mahasiswa terlebih dulu akan mengikuti program di Jakarta selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat Higher Diploma BTEC HND dari Edexcel UK.

Sertifikat ini lah yang bisa digunakan oleh mahasiswa UIC untuk melanjutkan kuliah mereka ke universitas di luar negeri untuk mendapatkan gelar Bachelor.

UIC menawarkan jalur cepat bagi mahasiswanya untuk masuk kampus bergengsi, seperti Curtin University, University of Technology Sydney, Queensland University of Technology , Deakin University, dan University of Hertfordshire, Northumbria University, Coventry University, Middlesex University, Bristol -University of the West of England, University of Sunderland, University of Bedfordshire, Washington State University, Peninsula College, dan Southern New Hampshire University, dan masih banyak lagi universitas lainnya.