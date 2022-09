JAKARTA - Berikut ini adalah 10 tokoh dunia yang mendapatkan gelar Sir dari Kerajaan Inggris.

Ada cukup banyak tokoh terkenal dunia yang mendapatkan gelar Ksatria dengan titel Sir dari Kerajaan Inggris sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada individu.

Para tokoh terkenal ini mendapatkan gelar ini sebagai wujud pengakuan atas prestasi maupun jasa yang sudah mereka lakukan di bidang mereka masing-masing.

Dikutip dari laman Sealand E Mare Libertas, Sir adalah singkatan dari kata Sire yang merupakan bahasa Prancis kuno 'Sieur' yang artinya tuan.

Istilah Sir pertama kali digunakan di Inggris pada tahun 1297, digunakan sebagai gelar untuk seorang Ksatria.

Sementara gelar Dame diberikan untuk perempuan yang setara dengan Ksatria tidak diperkenalkan sampai tahun 1917.

Gelar Sir atau Dame adalah gelar yang sangat dihormati dan sangat dicari di seluruh kerajaan bersatu dan merupakan suatu kehormatan untuk memberikan gelar Sir ini kepada mereka yang pantas mendapatkannya.

Siapa saja tokoh dunia yang mendapatkan gelar Sir dan salah satunya adalah orang Indonesia? Simak selengkapnya di sini!

1. Azyumardi Azra

Mendiang Azyumardi Azra menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar kehormatan ini.

Ia adalah sosok cendekiwian ternama yang sudah dikenal dalam skala nasional hingga internasional.

Ia menerima gelar Commander of the Order of the British Empire (CBE) pada tahun 2010, diketahui, ini adalah gelar bangsawan dari Inggris.

Dengan begitu, Azyumardi Azra berhak menggunakan gelar 'Sir' di depan namanya.

2. Rowan Atkinson

Terkenal dengan aksi perannya yang konyol sebagai Mr. Bean, Rowan Atkinson mendapatkan gelar kehormatan Commander of the Order of the British Emoire (CBE) pada tahun 2013,

Atkinson mendapatkan gelar ini karena jasanya di dunia akting dan juga kegiatan amalnya.

3. Ben Kingsley

Ben Kingsley mendapatkan gelar Ksatrianya pada tahun 2002 karena mengharumkan industri perfilman Inggris ke dunia.

"Ketika Yang Mulia memberiku gelar bangsawan, pedang yang dia gunakan adalah pedang yang dipakai ayahnya secara seremonial sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Inggris selama Perang Dunia II," kata Kingsley kepada Daily Mirror pada tahun 2014.

"Saya sadar betapa dia mencintai ayahnya, jadi saya menemukan itu memiliki resonansi yang sangat besar." tambahnya.

Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa ibunya, yang juga seorang aktor, menolak untuk menerima gelar kebangsawanannya.

4. Isaac Newton

Ilmuwan Isaac Newton mendapatkan gelar Ksatrianya pada tahun 1705 yang diberikan oleh Ratu Anne.

Namun, gelarnya tersebut ia dapat karena ia dihormati karena pekerjaan politiknya bukan prestasi matematika atau ilmiahnya.

Ia merupakan ilmuwan pertama yang mendapatkan gelar kehormatan Kerajaan Inggris tersebut.

5. Mick Jagger

Kabarnya, Ratu Elizabeth II tidak ingin memberikan gelar Ksatria kepada Mick Jagger karena pandangannya yang anti kemapanan.

Jadi dia meminta Pangeran Charles untuk melakukan penghormatan di Istana Buckingam pada tahun 2003.

"Itu semua sangat formal," kata Jagger setelah upacara, menurut Rolling Stone.

6. Lewis Hamilton

Lewis Hamilton resmi menyandang gelar Member of the British Empire (MBE) HonFREng pada 16 Desember 2021.

Pemberian gelar tersebut diwakili oleh Pangeran Charles.

Meski gagal menjadi juara dunia Formula 1 tahun 2021, ia berhasil memecahkan rekor saat mengalahkan jumlah kemenangan balapan dan menyamai gelar dunia ketujuuh dari legenda Michael Schumacher.

7. Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis mendapatkan gelar kehormatan pada tahun 2014 yang diberikan Pangeran William sebagai wakil Kerajaan Inggris.

Pemenang Oscar tiga kali Day-Lewis menerima gelar ksatria dari Pangeran William di Istana Buckingham.

"Saya sangat kagum dan sangat senang dengan ukuran yang sama," katanya saat itu, menurut Daily Mail.

8. Rod Stewart

Rod Stewart mendapatkan gelar Commander of the Order of the British Emoire (CBE) pada tahun 2016.

Ia dianugerahi gelar bangsawan ini atas jasanya pada musik dan kegiatan amalnya.

9. Alex Ferguson

Alex Ferguson mendapatkan gelar kebangsawaan dari Kerajaan Inggris pada 22 Juni 1999.

Mantan pelatih klub sepakbola Manchester United ini diberikan oleh Ratu Elizabeth II karena kontribusinya yang telah membawa Manchester United meraih tiga titel bergengsi dalam satu musim.

10. Paul McCartney

Mantan anggota band rock The Beatles ini mendapatkan gelar kebangsaan oleh Ratu Elizabeth II karena jasanya di bidang musik.

Ia mendapatkan gelar bangsawannya pada 11 Maret 1997.

Ia mendedikasikan gelarnya itu untuk para personel The Beatles yang terdiri dari George Harrison, Ringo Starr, dan John Lennon.

Juga warga di pelabuhan barat laut Liverpool.