YOGYAKARTA - Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terus berupaya meningkatkan jalinan kemitraan, baik kemitraan dalam negeri maupun dengan luar negeri.

Dengan tagline 'Bersatu Kita Maju, Bersama Kita Bisa, Bermitra Kita Juara', untuk memenangkan persaingan maka harus memperbanyak kemitraan kerja sama.

Itulah yang disampaikan Dekan FIP UNY, Dr. Sujarwo, M.Pd saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penandatanganan Kerja sama FIP Universitas Negeri Yogyakarta dengan FIP Universitas Malaya, Malaysia beberapa waktu yang lalu.

Sujarwo menegaskan bahwa program kerja sama yang sudah disiapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kerja Sama FIP UNY segera ditindaklanjuti.

Dikutip dari laman resmi UNY, Dekan FIP Universiti Malaya, Profesor Madya, Dr. Zawawi Ismail berharap kerja sama yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, Profesor Zawawi juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan, Wakil Dekan, Dosen FIP UNY yang telah berkenan menerima kunjungan studi mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan, Perencanaan, dan Kebijakan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Univerisi Malaya selama kurang lebih 6 hari di Jogja.

Turut hadir pula, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNY, Profesor Dr. Siswantoyo, M.Kes. Profesor Siswantoyo memberikan arahan terkait kerjasama kolaborasi antara FIP UNY dengan FIP UM (Universiti Malaya).

โ€œUntuk program kerjasama dan kolaborasi, UNY memiliki strategi Five in One (5in1), yaitu (1) exchange student, (2) visiting lecture, (3) student community service, (4) joint reseach, (5) join publication,โ€ ungkapnya.

Pada penandantanganan kerjasama sama ini, FIP UNY beserta FIP UM, sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan SDM.

Sebagai bentuk implementasinya adalah joint seminar, curriculum benchmarking, visiting professor In, visiting professor out, guest lecture, stadium general, matching research yang dilakukan oleh Manajemen Pendidikan, FIP UNY dengan Jurusan Manajemen Pendidikan, FIP UM (Universiti Malaya).