JAKARTA- Ada 5 teori konspirasi terbesar di dunia yang sampai saat ini belum ditemukan kebenarannya. Masing-masing teori lahir dari kejadian besar di muka bumi ini dan melibatkan orang-orang penting

Konspirasi dari peristiwa besar di dunia ini memang selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya dalam suatu kejadian besar yang tidak diketahui sebab musababnya ternyata mengandung cerita gelap.

Salah satu konspirasi yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini adalah tentang kecelakan yang dialami Putri Diana pada 1997. Bahkan beberapa jam setelah kejadian naas itu muncul 36.000 situs konspirasi yang membahas kematian Putri Kerajaan Inggris tersebut

Berikut 5 teori konspirasi terbesar di dunia yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Teori Kiamat 2015

Para penggemar teori konspirasi telah memperkirakan dunia akan berakhir pada bulan September mendatang. Mereka mengatakan sebuah asteroid yang jatuh ke bumi akan menimbulkan perubahan iklim drastis yang memusnahkan peradaban manusia dalam waktu tiga bulan.

Lebih jauh lagi mereka memperkirakan bencana ini akan terjadi pada rentang waktu 22 sampai 28 September 2015. Para penganut teori Alkitab percaya bahwa kejadian ini akan memicu Pengangkatan dan merupakan awal dari Tujuh Tahun Kesusahan.

2. Konspirasi Kematian Paul McCartney

Banyak sekali teori mengatakan bahwa sebenarnya Paul McCartney anggota The Beatles telah wafat pada 1966. Konspirasi itu muncul berlandaskan dari cover album The Beatles yaitu memperlihatkan para anggota The Beatles yang lain melintasi zebra cross tapi hanya Paul yang tidak menggunakan alas kaki

Banyak ornag berspekulasi Paul yang kini mereka lihat sebenarnya seseorang pengganti untuk menutupi kematian Paul yang asli.

3. Teori Konspirasi Gedung WTC 9/11

Pernyataan whistleblower dari lembaga keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency/NSA) memunculkan sebuah teori konspirasi baru mengenai peristiwa runtuhnya menara kembar World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001. Thomas Drake dan Kirk Wiebe, dua orang whistleblower NSA mengatakan bahwa Pemerintah AS seharusnya telah mengetahui bahwa pembajakan pesawat dan serangan yang terjadi di beberapa lokasi penting di AS akan terjadi pada hari itu, dan sengaja menutupinya.

Pada 2000, salah satu dari lima orang pelaku pembajakan Pesawat American Airlines 77 yang kemudian ditabrakkan ke markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon, Khalid al Mihdhar, masih tinggal di San Diego, AS. Beberapa bulan sebelum melakukan aksinya, dia melakukan beberapa panggilan telefon menelefon ke Yaman dari apartemennya di California.

Khalid menghubungi salah satu pusat operasi Pemimpin Kelompok Al Qaeda, Osama bin Laden, di Sanaa, Yaman, yang telah menjadi target operasi intelijen AS pada saat itu. Fakta itu juga telah diakui oleh Presiden Barack Obama dalam pidatonya pada 2014, namun dia berkilah bahwa NSA tidak mengetahui telefon itu datang dari seseorang yang berada di AS.

4. Kematian Lady Diana

Lady Diana meninggal akibat kecelakaan yang menimpanya ketika melewati terowongan Place de L’Alma 1997. Kematian dari Putri Kerajaan Inggris meninggalkan luka yang sangat dalam bagi masyarakat Inggris.

Banyak teori konspirasi mengatakan bahkan Lady Diana memalsukan kematiannya. Ada juga yang mengatakan kecelakaan itu terjadi karena sabotase dari keluarga kerajaan.

5. Penembakan John F. Kennedy

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy tewas tertembak pada iring-iringan mobil tahun 1963. Diketahui pembunuh John F. Kennedy adalah Lee Harvey Oswald.

Namun tepat dua hari setelah kematian Presiden AS tersebut Lee Harvey Oswald juga tewas tertembak. Teori konspirasi mengatakan bahwa Lee Harvey Oswald tidak bertindak sendirian sata itu. Sampai sekarang kasus penembakan John F. Kennedy belum terungkap.

(RIN)