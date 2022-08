JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak (65) meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Jalan Tol Ruas Pemalang Batang KM 341+400 Jalur/B pada Sabtu (20/8/2022) pukul 03.25 WIB.

Menurut rencana, ayah kandung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (21/8/2022).

Pria kelahiran Trenggalek, 9 Januari 1957 ini diketahui memiliki beberapa jenjang pendidikan sebelum akhirnya berkarir di pemerintahan. Jabatan terakhirnya adalah Widyaiswara Utama Sekretariat Badan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) .

Berikut riwayat pendidikan Hermanto Dardak berdasarkan data yang dikeluarkan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR.

1. SD Trenggalek pada 1 Januari 1968

2. SLTP Tfenggalek pada 1 Januari 1971

3. SLTA Trenggalek pada 1 Januari 1974

4. S1/D4 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 25 Oktober 1980

5. S2 Pasca Bidang Sipil University of Sydney pada 14 Oktober 1985

6. S3 Doktor Bidang Transportasi University of Sydney pada 15 Mei 1990

Selain pendidikan formal, almarhum juga mengikuti beberapa pendidikan informal. Pendidikan informail ini dilakukan di Jakarta hingga ke mancanegara.

Beberapa diantaranya yakni Network Plannig di Jakarta pada 25 April 1981, Seminar Planning Transport Sao Paolo Brasil pada 1 Januari 1982.

Kemudian Computer Software for Transport and Highway London pada 4 September 1982, Kunjungan Teknik ke Amerika Serikat (AS) pada 1 Januari 1990. Mendiang juga pernah menjadi penyaji di REAAA Cobference Malaysia pada 1 Januari 1990.

Penyaji Word Codatu Conference Brasil pada 1 Januari 1990, penyaji World Road Congress Maroko pada 1 Januari 1991, dan masih banyak lagi.