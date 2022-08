ZAHID Azmi Ibrahim yang sebelumnya menjalani pendidikan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih untuk pindah universitas. Zahid sempat menjalani gap year selama 8 bulan sampai akhirnya menerima beasiswa di sebuah universitas di Jepang yaitu Ritsumeikan Asia Pacific University (APU).

Zahid Azmi Ibrahim merupakan konten kreator edukasi yang kerap membagikan ilmu bermanfaat bagi penonton, di antaranya tips belajar bahasa asing, tips berbicara di depan umum, dan cara agar lebih produktif. Banyak peminat, kini Zahid memiliki lebih dari 326.000 subscribers di YouTube Channel miliknya.

Pada video YouTube yang diunggahnya kali ini, Zahid yang baru saja melewati fase burnout akan membagikan beberapa cara untuk menemukan kembali jati diri. Zahid bahkan mengaku bahwa ia sempat memasuki fase krisis di mana ia bingung mengenai siapa dirinya, apa yang harus dilakukan, hingga seperti apa kegiatan ideal yang harus ia lakukan.

Berikut beberapa cara yang bisa diikuti:

Amati saja, dan jangan dilawan. Berdasarkan buku berjudul ‘The Things You Can See Only When You Slow Down’ karya Haemin Sunim, Zahid mempelajari jika kita ditempatkan dalam suatu emosi, maka jangan dilawan melainkan amati saja. Karena pada akhirnya emosi tersebut pasti akan berlalu.

Bersosialisasi. Saat kehilangan jati diri, seringkali kita merasa sendiri, kesepian, dan hanya bisa meratapi keadaan. Tapi dengan bersosialisasi dengan keluarga atau teman, maka beban akan terasa lebih ringan. Dengan bersosialisasi, kita juga bisa mendapatkan perspektif baru dalam memandang sebuah masalah atau ketidakjelasan.

Membantu Orang Lain. Dari buku ‘The Courage to be Disliked’ karya Ichiro Kishimi & Fumitake Koga, Zahid mempelajari bahwa manusia akan merasa berharga ketika dirinya berguna. Lakukan kebaikan kecil dengan tulus, dan ketika kita merasa diri kita berguna, perasaan positif akan muncul dengan sendirinya.

Perbarui Lingkungan. Tempat kerja yang baru akan membawa nuansa baru dan positif, sehingga kita bisa semangat dalam melakukan sesuatu.

Journaling. Cara ini bisa membantu kita dalam memproses apa yang kita rasakan dengan lebih baik, dan bisa menemukan lebih banyak kejelasan. Dengan menuliskan apapun yang kita pikirkan tentang diri kita, membuat pikiran cenderung lebih ringan dan tidak berantakan. Kembali ke Alam. Dengan berolahraga seperti bersepeda ke alam akan membantu kita merasa bahwa beban-beban yang dipikirkan tidaklah seberapa dengan dunia yang begitu luas. Semuanya Akan Baik-Baik Saja. Ketika menghadapi tantangan, tetaplah teguh dan yakin bahwasanya semua orang mengalami dan semua akan baik-baik saja. Nah, buat yang mau tau penjelasan lebih detailnya, langsung saja cek videonya hanya di YouTube Channel Zahid Ibrahim, ya!