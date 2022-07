SURAKARTA - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Profesor Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. melakukan kunjungan ke Prancis.

Kunjungan ini dalam rangka menghadiri The 12th Joint Working Group (JWG) on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepeneurship.

Kegiatan yang digelar pada 28-29 Juni 2022 itu bertempat di Valenciennes, Prancis.

Forum tersebut membahas kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dan Prancis dalam beberapa hal.

Kerja sama direncanakan terjalin dalam hal pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan kewirausahaan.

“Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Prancis di Universitas Poytechnique Hauters- De-France-(UPHF)," ujar Profesor Jamal.

Tidak sendiri, Profesor Jamal bertandang ke Prancis bersama beberapa perwakilan lain dari Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Profesor Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. juga hadir dalam forum tersebut. Beliau mengatakan bahwa kerja sama di bidang riset dan inovasi perlu dikembangkan. Pengembangan riset dan inovasi ini dapat mendongkrak daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih kompetitif. “Lulusan perguruan tinggi kita harus lebih dekat dengan dunia usaha dan dunia industri sehingga riset dan inovasi perlu ditingkatkan,” paparnya Selain Profesor Nizam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. juga turut menghadiri forum ini. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Prancis, Profesor Warsito, Sekretaris Dirjendiktiristek, Profesor Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Teuku Faisal Fathani juga hadir pada The 12th Joint Working Group (JWG) on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepeneurship. Saat ini, beberapa perguruan tinggi Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Prancis. Setidaknya ada 10 perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Prancis dengan total dokumen kerja sama sebanyak 587 dokumen. UNS termasuk salah satu perguruan tinggi yang sudah menjalin kerja sama dengan beberapa kampus di Prancis. Saat ini ada 17 kerja sama yang telah dijalani UNS dengan kampus-kampus di Prancis. Tidak hanya memperkuat kerja sama, para peserta di forum ini juga saling memberi presentasi dan berdiskusi tentang riset, inovasi, dan kewirausahaan. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan referensi bagi perguruan tinggi masing-masing untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka.