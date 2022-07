SURABAYA - Tim Barunastra Institut Teknologi Sepulu Nopember (ITS) Surabaya sukses menyabet juara umum dalam ajang International Roboboat Competition (IRC) 2022 di Florida, Amerika Serikat.

Setibanya di Tanah Air melalui Bandara Soekarno Hatta, para mahasiswa ITS ini disambut pengalungan bunga oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ajang kompetisi ini digelar untuk menemukan inovasi dan solusi dari tantangan yang dihadapi industri modern saat ini.

IRC 2022 adalah perlombaan bergengsi yang diikuti oleh berbagai universitas terbaik di seluruh dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Michigan, Institute Tecnologico Y De Extudios Superiories De Monterrey, Agh University of Science and Technology, Tel Aviv University, dan masih banyak lagi yang lainnya.

PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud, Asep Sukmayadi mengaku bangga atas prestasi yang dipersembahkan mahasiswa ITS Surabaya pada ajang Lomba Kapal Cepat Tanpa Awak dengan kreativitas mereka sehingga keluar menjadi juara umum yang bersaing dengan perguruan tinggi di seluruh dunia.

"Kita tentu saja surprise sekaligus bangga ya, adik-adik kita para mahasiswa berprestasi, para juara di kontes robot cepat," ungkap Asep Sukmayadi Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.

"Dan sekarang mereka terus mengeksplorasi prestasinya, ITS berkenan untuk memberikan mereka ke Amerika untuk mengikuti event ini. Dan kita menyambut baik dan merasa bangga, ternyata anak-anak kita di tengah situasi masih pandemi begini masih bisa memunculkan kreativitasnya" tambahnya. Sementara salah satu mahasiswa ITS, Zulieta Krisna mengatakan persiapan untuk mengembangkan robot kapal cepat ini sudah dilakukan pada awal tahun. Bahkan dirinya mengaku tantangan terberat dari seluruh perguruan tinggi dunia yang memiliki teknologi yang cukup baik. Tidak sampai di sini, para mahasiswa ITS akan kembali meriset Robot X dengan skala kapal yang lebih besar untuk dipersiapkan pada ajang kejuaran dunia di Australia. Diketahui, para mahasiswa ITS ini keluar sebagai pemenang kompetisi lomba kapal cepat tanpa awak dengan karya kapal mereka bernama Nala Theseus. Nala Theseus ini turun di nomor Autonomy Challenge. Kapal robot Nala Theseus dibuat dengan panjang 0,88 meter dan lebar total 0,72 meter, sukses melakukan semua misi untuk menjadi juara dengan tujuh misi yang dijalani di kompetisi IRC 2022. Tentunya hal ini menjadi prestasi yang membanggakan ketika para mahasiswa Indonesia mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa dalam menciptakan teknologi robot di bidang maritim.