JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) luncurkan Mobil Listrik (Shuttle Bus Campus) dan sepeda listrik di acara Karya Inovatif dan Rekayasa Dosen dan Mahasiswa Fakultas Teknik UNJ, Jakarta, kemarin.

Dekan FT UNJ, Dr. Uswatun Hasanah mengatakan hasil karya dosen dan mahasiswa ini awalnya merupakan gagasan dan ide dari rektor untuk menghasilkan alat transportasi internal kampus yang ramah lingkungan dan berteknologi masa depan.

"Hasil ini masih perlu pengembangan dan belum masuk skala industri, kedepannya kami harap bisa membuat beberapa mobil lagi dan menambahkan fitur-fitur unggulan lainnya”kata Dr. Uswatun Hasanah dalam keterangan resminya, Jumat,(10/06/2022).

Sementara itu, Rektor UNJ, Prof. Dr. Komarudin menyampaikan Mobil listrik UNJ dinamakan Elcara-0108 yang berarti Electric Car of Rawamangun. 01. Penamaan tersebut menunjukkan generasi pertama dan 08 adalah kapasitas penumpangnya.

Menurutnya pembuatan mobil listrik ini akan menjadikan UNJ sebagai urban kampus yang bercirikan smart dan green kampus.

"Kita ingin didalam lingkungan kampus bersih dari mobil parkir di jalan, maka kedepannya ada alat transportasi didalam kampus seperti shuttle. Harapannya kedepan ini menjadi program khusus, agar bisa terus dilakukan pengembangannya,"tutur dia.

Sebagai informasi, Mobil listrik UNJ dikembangkan oleh tim dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, dan Teknik Mesin. Tahapannya dimulai dari membuat konsep, desain konsep, desain detail, riset fitur, pengembangan komponen, perakitan body, pemasangan dan uji coba fitur, finishing, dan terakhir uji coba.

Adapun fitur-fitur unggulan yang ada di mobil listrik UNJ, diantaranya Smart Key for Multi User and Geofancing System, Smart Parking System for Anti Theft and Tracking System, Grid Panel Surya, Public Plug-In, Genset System for Emerging, dan Fast Charging System 1.0 Hours.

Mobil Listrik UNJ berkapasitas 8 orang penumpang dapat digunakan untuk menjadi kendaraan shuttle bus, jarak yang dapat ditempuh mencapai 100 Km, kapasitas baterai hingga 300 Km. Di bagian belakang mobil juga terdapat videotron yang dapat menampilkan video.