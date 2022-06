JAKARTA - Berikut ini adalah 10 kampus dengan program studi Ekonomi terbaik di dunia.

Beberapa waktu yang lalu, Times Higher Education (THE) merilis daftar universitas terbaik dunia di World University Rankings (WUR) 2022.

Kali ini, THE WUR 2022 membahas kampus dengan prodi Ekonomi dan Bisnis terbaik yang ada di dunia.

THE WUR 2022 By Subject Business and Economic menghitung kinerja perguruan tinggi melalui tiga disiplin ilmu yang di antaranya adalah binsis dan manajemen, akuntansi dan keuangan, serta Ekonomi dan Ekonometrika.

Mari simak 10 kampus dengan prodi Ekonomi terbaik yang ada di dunia ini, simak selengkapnya di sini!

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Overall: 92.0

Citations: 96.1

Industry Income: 91,3

International Outlook: 74.4

Research: 92.9

Teaching: 92.8

Â

2. Stanford University

Â

Overall: 92.0

Citations: 97.9

Industry Income: 93.3

International Outlook: 69.6

Research: 90.1

Teaching: 95.7

3. University of Cambridge Overall: 89.0 Citations: 86.3 Industry Income: 52.8 International Outlook: 93.0 Research: 91.6 Teaching: 90.1 4. University of Oxford Overall: 88.2 Citations: 83.4 Industry Income: 59.7 International Outlook: 91.0 Research: 92.5 Teaching: 89.1 5. 5. Harvard University Overall: 87.9 Citations: 95.8 Industry Income: 36.5 International Outlook: 54.3 Research: 91.0 Teaching: 92.1 6. 6. University of California Berkeley Overall: 87.3 Citations: 95.3 Industry Income: 52.7 International Outlook: 60.2 Research: 89.2 Teaching: 89.5 7. The University of Chicago Overall: 86.9 Citations: 98.9 Industry Income: 33.8 International Outlook: 61.7 Research: 86.3 Teaching: 89.6 8. Yale University Overall: 86.6 Citations: 90.2 Industry Income: 33.5 International Outlook: 68.2 Research: 87.6 Teaching: 92.3 9. London School of Economics and Political Science Overall: 86.4 Citations: 81.7 Industry Income: 35.8 International Outlook: 94.3 Research: 91.8 Teaching: 86.3 10. Duke University Overall: 85.1 Citations: 88.6 Industry Income: 100.9 International Outlook: 65.2 Research: 89.5 Teaching: 82.3.