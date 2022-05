BANDUNG - Huawei mengadakan acara Digital Talent Summit on UNESCO World Higher Education Conference di Barcelona pada hari Minggu yang lalu.

Acara ini mengundang lebih dari 80 tokoh pendidikan dari seluruh penjuru dunia dan mengangkat topik Integration of ICT-Based Solutions into Higher Education.

Melalui program-program seperti ICT Academy Project, Huawei menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia dalam menciptakan lulusan Information and Communication Technology (ITC) berkualitas.

Dikutip dari laman resmi Institut Teknik Bandung (ITB), sebelumnya ITB dan Huawei sudah pernah menjalin beberapa kerja sama.

Seperti di tahun 2011, Huawei dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB sepakat untuk mendirikan pusat pelatihan datacom.

Dalam Digital Talent Summit kemarin, Rektor ITB, Profesor Reini Wirahadikusumah menjelaskan pandangannya mengenai kerja sama pendidikan yang tengah digiatkan oleh Huawei.

"Kami berterima kasih kepada Huawei yang telah menyediakan forum bagi para mahasiswa untuk belajar lebih dalam mengenai ICT dan pengaplikasiannya di dunia industri masa kini, melalui beberapa program unggulannya," kata Profesor Reini.

"Seperti Huawei Training and Certification for Lecturers and Students, Huawei ICT Competition, Seeds for The Future, Technical Days, dan Collaboration with Government. Kami berharap agar kerja sama dan kolaborasi yang telah berlangsung antara ITB dan Huawei dapat terus dikembangkan," tambahnya.

Profesor Reini juga menambahkan jika kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan sangat krusial untuk mempersiapkan lulusan ICT yang kompeten.

Kooperasi aktif dengan ITB ini juga merupakan bagian dari kerja sama Huawei Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia dalam menguatkan ekosistem digital melalui pembangunan manusia.

"Ke depannya kami berharap ITB dapat mempertahankan dan memperkuat kerja samanya dengan Huawei dan terus mengembangkan kemampuan ICT untuk menyokong Indonesia Digital Prosperity 2045. Dengan dipilihnya ITB sebagai Huawei Academic Support Center semenjak tahun 2021, ITB berkomitmen untuk mendukung Huawei dalam mengembangkan kolaborasi pendidikan ICT dan dalam pengimplementasiannya di universitas-universitas lain, membangun pengalaman belajar unik dengan pendekatan kearifan lokal," pungkas Prof. Reini.