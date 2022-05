JAKARTA - Untuk mahasiswa yang baru lulus dan ingin bekerja di perusahaan BUMN, ada tips dari dua alumni Universitas Airlangga (Unair) agar bisa sukses bekerja di bidang ini.

Kedua alumni ini hadir di Himatika Sharing How to Prepare Yourself to Join BUMN yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Matematika (Himatika) Unair.

Ika Kumala Pramitasari, alumni Program Studi Matematika Unair tahun 2008 yang kini menjabat sebagai Associate Mantri 1 di Bank BRI mengungkapkan dalam rangka memulihkan perekonomian pasca Covid-19, Bank BRI banyak memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Untuk membantu memulihkan ekonomi pasca dampak Covid-19, BRI memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang murah," tutur Ika, dilansir dari laman resmi Unair, Rabu (18/5/2022).

Sementara itu menurut Laksanama Nugraseptadi, peran BUMN di tengah masyarakat menyangkut perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya yang dikelola oleh negara.

Selain itu, BUMN juga turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta BUMN sebagai salah satu sumber dari pendapatan negara.

"Peranan BUMN sendiri sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya yang dikelola oleh negara. Kemudian BUMN juga menyediakan lapangan pekerjaan, mengingat sumber daya manusia di Indonesia banyak sekali, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, BUMN turut sebagai salah satu sumber dari pendapatan negara itu sendiri," ujar Officer Asset Management di Indonesia Finance Group Life (IFG Life) itu. Penguasaan Bahasa Inggris Persaingan di dunia kerja diakui keduanya tidaklah mudah. Pada kesempatan ini, para alumni turut memberikan beberapa wejangan kepada adik-adik di Prodi Matematika. Hal yang patut dikuasai di masa kini yakni kemampuan dalam berbahasa Inggris. Menurut Ugra, keahlian yang harus dikuasai dan harus dipersiapkan sebelum lulus yakni kemampuan dalam berbahasa Inggris. "Sebenarnya untuk bisa bekerja di lingkungan BUMN tidak harus banyak memiliki skill khusus. Namun, di masa sekarang skill kemampuan berbahasa Inggris harus ditambahkan," katanya. Pada kegiatan itu banyak peserta yang memiliki antusiasme yang tinggi. Sehingga kedua pemateri banyak diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia kerja terutama di lingkungan BUMN. Salah satu peserta turut menanyakan mengenai persyaratan yang sering muncul yakni mengenai tinggi badan yang sering kali ada di persyaratan. Menurut Ika yang kini bekerja di ranah Bank BRI, tinggi badan di lingkungan perbankan turut berpengaruh. "Syarat tinggi badan di perbankan setahu saya ada, tinggi badan perempuan minimal 155 dan untuk laki-laki minimal 165 centimeter," tandasnya. Sedangkan menurut Ugra mengenai syarat tinggi badan lingkungan kerjanya tidak terlalu diperhatikan. "Menurut saya di lingkungan pekerjaan saya mengenai pekerjaan saya yang berada di bagian back office tinggi badan tidak terlalu berpengaruh," tambahnya. Keduanya menambahkan yang terpenting dalam bekerja untuk tidak memiliki masalah dengan buta warna. Serta jeli melihat peluang yang ada, keduanya mengatakan bahwasanya selama di persyaratan tertulis terbuka untuk semua jurusan. Maka tidak ada salahnya untuk memasukkan lamaran pekerjaan. (bul)