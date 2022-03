JAKARTA - Kabar baik untuk kalian para pejuang beasiswa terutama yang menjadikan Singapura sebagai tujuan untuk mengenyam pendidikan. Pasalnya, Dr Goh Keng Swee Scholarship (GKS) menyediakan beasiswa untuk berkuliah S1 di Singapura.

Apa itu Beasiswa GKS?

Beasiswa GKS adalah beasiswa yang dikelola oleh Association of Banks in Singapore (ABS). Setiap tahun, 3 hingga 4 beasiswa diberikan kepada individu berprestasi dari 15 ekonomi Asia Pasifik (Brunei, Kamboja, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar).

Dana Beasiswa Dr GKS didirikan oleh komunitas keuangan di Singapura untuk menghormati mantan Wakil Perdana Menteri, yang membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai pusat keuangan internasional yang bereputasi baik.

Tujuan kampus beasiswa ini adalah beberapa kampus ternama di Singapura, yaitu National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), dan Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Dikutip dari laman resmi Dr Goh Keng Swee Scholarshi, ini persyaratannya!

1. Merupakan warga negara yang telah disebutkan Brunei, Kamboja, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar.

2. Pastikan bahwa persyaratan penerimaan universitas yang diperlukan terpenuhi (termasuk duduk untuk ujian masuk universitas yang diperlukan).

3. Secara bersamaan mendaftar untuk masuk ke NUS, NTU, SMU atau SUTD. Sebagian besar kursus (kecuali untuk kursus khusus seperti Kedokteran) akan dipertimbangkan. Pelamar harus mematuhi tenggat waktu dan pedoman penerimaan universitas.

4. Menunjukkan kualitas kepemimpinan dan memiliki prestasi akademik dan kegiatan ko-kurikuler (CCA) yang baik.

5. Telah mengikuti SAT atau membuat pengaturan untuk mengikuti SAT. SAT adalah opsional bagi mereka yang memiliki penempatan yang dikonfirmasi di NUS, NTU, SMU atau SUTD. Hasil harus diserahkan paling lambat 31 Maret 2022.

Benefit Beasiswa 1. Biaya kuliah dan biaya wajib lainnya. 2. Tiket pesawat (ke Singapura dan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan studi). 3. Tunjangan pemeliharaan tahunan sebesar 6.500 dolar Singapura atau Rp69 juta (kurs Rp10.576 per dolar Singapura). 4. Tunjangan asrama berdasarkan institusi studi. 5. Tunjangan menetap (biaya satu kali) sebesar 200 dolar Singapura saat tiba di Singapura. Penghargaan beasiswa akan ditinjau setiap tahun dan tunduk pada kinerja dan hasil akademik yang memuaskan. Ikatan Beasiswa Kandidat yang berhasil akan diminta untuk bekerja selama 3 tahun setelah menyelesaikan studi mereka di: 1. Perusahaan yang disetujui di Singapura; atau 2. Perusahaan yang berbasis di Singapura yang disetujui di negara asal mereka. Permohonan Beasiswa Dr GKS 2022 akan dimulai pada 15 November 2021 dan berakhir pada 31 Maret 2022 pukul 23:59, waktu Singapura (UTC+08:00). Jika kamu berminat, silakan kirimkan berkas di www.pscgateway.gov.sg/app/gks/account/uidsignin atau Info lebih lanjut dapat berkunjung ke laman https://abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship.Â