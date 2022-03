JAKARTA – Peluang karier yang baik setelah lulus menjadi salah satu pertimbangan bagi calon mahasiswa dalam memilih jurusan yang akan diambil. Salah satu jurusan yang memenuhi kriteria ini adalah Manajemen Perhotelan.

Peluang karier program studi Manajemen Perhotelan ini disampaikan Departemen Bisnis Fakultas Vokasi (FV) yang telah mengelar webinar terkait dengan pengenalan jurusan D4 Manajemen Perhotelan yang ada di Universitas Airlangga (Unair).

Kegiatan yang dikemas dalam "Get To Know More About Hotel Management" tersebut turut mengulik banyak sisi-sisi dari jurusan D4 Perhotelan lebih dalam kepada peserta.

Webinar yang berlangsung di Zoom meeting juga menghadirkan Rhoy David Kurniawan seorang praktisi andal di bidang perhotelan yang sudah malang melintang di dunia industri perhotelan di berbagai daerah.

Rhoy banyak membeberkan dan memperkenalkan peluang karier yang ada di bidang perhotelan. Ia juga membagikan pengalamannya dari awal menjajaki dunia perhotelan hingga kini menjadi Human Resource di HR Hotel Temtrem Yogyakarta.

Lebih jauh Rhoy memaparkan, berkarier di bidang perhotelan harus memiliki wawasan yang cukup serta mengetahui berbagai posisi yang umumnya ada ketika bekerja.

Salah satunya pengetahuan mengenai Front Of The House atau FOH yang fungsinya lebih banyak berinteraksi dengan tamu. Bagi pegawai yang bekerja di bidang ini pasti akan sering melakukan interaksi dengan pengunjung hotel.

BACA JUGA: 17 Jurusan Teknik Ini Miliki Prospek Kerja yang Menjanjikan

“Front of the house itu departemen fungsinya yang lebih sering bertemu dengan tamu,” ucap Rhoy melansir laman resmi Unair, dikutip Rabu (9/3/2022).

Sementara itu juga ada istilah Heart Of House atau HOH adalah departemen yang tidak terlalu sering berinteraksi dengan tamu hotel. Di dalam departemen tersebut terdapat beberapa bagian seperti human resource, housekeeping, finance, dan engineering.

Menurut Rhoy, berkarier di bidang perhotelan tidaklah sulit selama para mahasiswa aktif dalam berbagai proyek dan kegiatan yang diselenggarakan selama di kampus. Lantaran keaktifan itu menjadi modal awal untuk memasuki dunia kerja. “Banyak sekali kesempatan untuk mengikuti proyek dan organisasi akan jadi modal bagus saat bekerja,” ujar Rhoy. Kegiatan yang diikuti 81 peserta dari siswa maupun mahasiswa ini dapat memberikan wawasan baru maupun tambahan pengetahuan terkait bidang perhotelan. Di akhir kesempatan Rhoy turut mengajak peserta setingkat SMA/SMK sederajat untuk melanjutkan studi di prodi D4 Manajemen Perhotelan Unair. “Bergabung di Unair adalah pilihan yang tepat,” tambahnya.