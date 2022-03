XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya. Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 135.000 subscribers.

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Lewat YouTube channel miliknya kali ini Xaviera membagikan cara belajar selama SMA sampai kuliah. Xaviera mengenalkan teknik Pomodoro yaitu dengan bantuan sebuah timer. Dengan Pomodoro teknik, Xaviera menentukan berapa lama ia belajar dan berapa lama waktu istirahatnya. Xaviera memilih waktu 1 jam untuk belajar kemudian istirahat selama 15 menit, ia pun terus mengulangi siklus tersebut sesuai dengan kesibukannya.

Baca juga: Intip Cara Mahasiswi Korea Rayakan Tahun Baru di Masa Pandemi

“Karena waktunya sudah aku alokasi, aku jadi gak khawatir kapan aku bisa istirahat, jadi bisa fokus deh,” ujar Xaviera Putri.

Bagi yang sudah penasaran dengan kegiatan serunya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

https://www.youtube.com/watch?v=jTBy1ujJuUE

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/