JAKARTA - Banyak orang yang mau buka usaha sendiri namun akhirnya mundur hanya karena percaya gagasan untuk memulai bisnis perlu modal besar. Padahal di zaman teknologi masa kini, memulai usaha ternyata bisa dilakukan dengan modal minim.

Steve Jobs dan Bill Gates menjadi salah satu tokoh populer yang memulai bisnis dari bawah. Perjalanan bisnis mereka dimulai dari garasi, dan kini telah menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Kini, teknologi yang mereka kembangkan dibutuhkan oleh seluruh dunia dan juga membantu dalam menjalankan bisnis minim modal.

Dengan bantuan teknologi itupula, sekarang ini memulai usaha bisa dilakukan dengan modal minim. Yang terpenting adalah etos kerja, keinginan yang kuat, serta gigih dan tekun menjalankan bisnis itu sendiri.

Kalau kamu kaum milenial maupun generasi Z yang sudah akrab dengan teknologi, berikut ini adalah beberapa ide bisnis minim modal yang bisa dijalani melansir dari laman resmi Bina Nusantara University di binus.ac.id.

1. Social Media Management

Era teknologi digital menuntut setiap pelaku bisnis untuk bermigrasi ke internet marketing. Salah satu kanal internet marketing yang paling banyak dipakai adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan bahkan Tiktok.

Banyak dari para pemilik usaha ini yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola akun media sosial sendiri sehingga mereka membutuhkan tim khusus. Disinilah muncul peluang bisnis untuk menawarkan jasa sebagai social media manager.

Tugas seorang social media manager adalah untuk membangun kesadaran brand, membuat dan membagikan konten, serta berinteraksi dengan followers. Menariknya, bisnis ini bisa kamu lakukan secara online dan tanpa modal sama sekali.

Mungkin kamu bisa mengawali bisnis ini sendiri dan kelak jika klienmu bertambah, kamu bisa merekrut tim dan mengembangkan bisnismu. Melihat maraknya penggunaan media sosial sebagai ladang marketing, prospek bisnis ini cukup menjanjikan ke depannya.

2. Fotografi

Jika dulu jasa fotografi memerlukan peralatan fotografi profesional berbanderol jutaan rupiah, kini kamu bisa menjual foto yang dijepret dengan kamera hanphone. Hasil jepretan ini bisa kamu jual di microstock seperti ShutterStock, Pixabay, dll. Komisi pun bisa mengalir ke kantongmu setiap kali foto diunduh dari platform tersebut.

Selain menjual foto melalui platform microstock, kamu juga bisa menawarkan jasa fotografi produk untuk pelaku usaha. Pasalnya, kini banyak pelaku usaha yang membutuhkan foto produk untuk diposting di akun media sosial mereka.

3. Video Production

Bisnis yang satu ini sangat cocok buat yang suka shooting dan editing video. Kini jasa video maker maupun video editor banyak dibutuhkan oleh perusahaan yang memposting konten di Youtube, Instagram, maupun Tiktok.

Kalau kamu mahir dalam hal ini, kenapa tidak dijadikan bisnis saja? Yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini adalah gadget untuk mengambil video dan video editing software.

Bagaimana jika kamu belum mahir dalam shooting maupun editing video? Tidak perlu khawatir karena kamu bisa menemukan tutorialnya di internet maupun mengikuti kursus videography.

4. Jasa Les Privat

Kondisi pandemi mengubah pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran jarak jauh. Tak bisa dimungkiri, kondisi ini justru meningkatkan kebutuhan akan guru privat. Pasalnya, tidak semua anak bisa belajar secara mandiri di rumah sedangkan orang tua tidak selalu punya waktu untuk menemani belajar.

Dengan prospek yang besar ini, tidak ada salahnya membuka jasa les privat. Untuk menjalankan bisnis ini, kamu tidak harus terjun langsung untuk mengajar les. Sebagai pelaku bisnis, kamu bisa membentuk sebuah tim pengajar dan menghubungkan mereka dengan anak didik yang memerlukan les privat.

5. Kuliner Khusus Take Away dan Delivery

Membuka restoran memang membutuhkan modal yang besar karena kamu harus membangun restoran itu sendiri dan menyediakan fasilitas di dalamnya. Namun, dengan modal minim kamu bisa memulai bisnis kuliner yang hanya melayani take away dan delivery.

Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, orang-orang lebih suka membeli makanan take away ataupun order delivery. Jika belum memiliki pegawai untuk melakukan delivery, kamu bisa memanfaatkan platform food shopping seperti Go Food, Shopee Food, dan Grab Food.

Itu dia 5 ide bisnis kekinian minim modal yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Tentunya untuk membangun bisnis, juga perlu memahami business management.

Dengan pengelolaan yang mumpuni, kamu bisa menjalankan bisnis apa saja tanpa memiliki keahlian khusus di dalamnya. Sebagai contoh, untuk menjalankan bisnis kuliner, tidak harus pandai memasak karena bisa mempekerjakan juru masak.