JAKARTA - Harvard University merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. QS Top Universities Ranking 2021 menyebutkan bahwa universitas yang terletak di Amerika Serikat ini menduduki peringkat kelima dalam kategori universitas terbaik.

Perguruan tinggi prestisius ini telah mencetak sebanyak 161 peraih Nobel, 23 kepala negara di Amerika Serikat, serta 132 pemenang Pulitzer. Banyak tokoh dunia yang sempat mencicipi pengalaman belajar di universitas ini, tak terkecuali dari Indonesia.

Berikut tokoh-tokoh dunia yang merupakan lulusan Universitas Harvard.

• Barrack Obama





Mantan presiden Amerika Serikat yang pernah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia ini merupakan alumni Universitas Harvard. Ia memasuki kampus Harvard pada tahun 1988.

Melansir New York Times, dengan fokus pendidikan di bidang hukum, Obama terpilih menjadi bagian dari Harvard Law Review, sebuah tinjauan hukum yang diterbitkan secara independen oleh kelompok mahasiswa Universitas Harvard, pada akhir tahun pertamanya. Obama lulus dengan predikat magna cum laude pada 1991.

• George W Bush

Mantan presiden Amerika Serikat ke-43 ini lulus pada tahun 1975 dari Harvard Business School sebelum bekerja di Texas Air National Guard. Kemudian, Bush menjadi presiden AS di tahun 2000-2008. Dalam autobiografinya, ''A Charge To Keep'', Bush mengatakan bahwa waktu belajarnya di Harvard merupakan titik balik dalam kehidupannya.

• Michael Bloomberg Pendiri perusahaan data keuangan Bloomberg ini lulus dari Harvard Business School dengan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1966. Setelah lulus dari Universitas Harvard, ia menghabiskan 15 tahun di Salomon Brothers. Ketika dia berusia 39 tahun, Salomon Brothers bergabung dengan perusahaan lain dan Bloomberg dipecat. Berbekal pengetahuannya di bidang bisnis, Bloomberg meluncurkan perusahaannya sendiri. Terminal komputer yang ia dan mitranya buat, yang kemudian dikenal sebagai Terminal Bloomberg, merevolusi dunia keuangan. • Jamie Dimon Majalah Forbes sempat mendudukkan dirinya di posisi ke-19 ke dalam daftar orang paling berpengaruh pada tahun 2016. Ia sempat menempuh pendidikan di Harvard Business School, bersama dengan teman sekelas Jeff Immelt, Steve Burke, Stephen Mandel, dan Seth Klarman. Jamie Dimon meraih gelar MBA sebagai Baker Scholar dan lulus pada tahun 1982. Ia pernah menjadi direktur New York Federal Reserve sebelum menjabat sebagai CEO JPMorgan Chase. • Mike Pompeo Pompeo lulus dari Harvard Law School pada 1994. Dan seperti Barrack Obama, Pompeo juga pernah bergabung di Harvard Law Review sebagai editor. Pompeo menjabat sebagai direktur Central Intelligence Agency (CIA) pada Januari 2017 sampai April 2018, kemudian mendapat posisi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada April 2018 hingga Januari 2021. • Nadiem Makarim Menetri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memperoleh gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School pada 2011. Langkahnya mengambil pendidikan pascasarjana di Universitas Harvard mengikuti jejak ayahnya, yang juga merupakan alumni dari perguruan tinggi ternama tersebut. Nadiem dikenal lewat perusahaan yang dirintisnya, Gojek. Ia meraih penghargaan “Nikkei Asia Prize Ke-24" untuk inovasi ekonomi dan bisnis di Tokyo, Jepang, pada Mei 2018. Nadiem merupakan tokoh dari bidang teknologi termuda sepanjang sejarah penghargaan tersebut, serta orang Indonesia pertama yang meraih penghargaan bergengsi tersebut.

*dilansir dari berbagai sumber Andin Danaryati/Litbang MPI