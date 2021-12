SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ingin mendiseminasikan sejumlah karya inovasi teknologi ke masyarakat luas untuk pembelajaran dengan mendirikan sebuah Galeri Riset dan Inovasi Teknologi (GRIT). Bersama Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Dr H Emil Elestianto Dardak BBus MSc, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng meresmikan langsung GRIT yang bertempat di lantai Lobby Gedung Pusat Riset ITS, Selasa (28/12/2021).

Emil menuturkan, seluruh inovator ITS berhasil menciptakan inovasi teknologi dan berharap inovasinya terus berkelanjutan dalam memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. "GRIT adalah representasi dari kemajuan teknologi karya anak bangsa di Jawa Timur bahkan Indonesia," katanya.

Dalam acara peresmian ini, GRIT menghadirkan total 27 inovasi purwarupa yang terdiri dari koleksi produk teknologi mulai dari transportasi, pertahanan dan keamanan maritim, kesehatan, hingga pengembangan virtual reality dalam berbagai aplikasi. "Semua hasil inovasi ini tak terlepas dari dukungan mahasiswa dan dosen ITS, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendukung ITS dalam pengembangan riset inovasi," kata Rektor ITS Ashari.

Sementara itu, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Agus Muhamad Hatta ST MSi PhD menjelaskan, GRIT tak hanya berfungsi sebagai wadah pertunjukan hasil riset teknologi karya ITS maupun wadah apresiasi bagi para inovator, namun juga ditujukan sebagai eduwisata di Surabaya. "Galeri ini dapat menjadi tempat pembelajaran sains dan teknologi sekaligus sumber inspirasi bagi para pelajar di Indonesia," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati ST MSc Eng PhD turut menyampaikan bahwa GRIT ITS merupakan cerminan dari dedikasi serta perjuangan dosen dan mahasiswa ITS dalam mewujudkan karya monumental yang mampu membawa manfaat bagi masyarakat. "Nantinya galeri ini akan bersifat dinamis, di mana karya inovasi ITS akan rutin diperbaharui secara bergiliran," katanya.