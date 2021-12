JAKARTA - Kabar baik! Mendikbudristek Merdeka Belajar Untuk Semua menyediakan beasiswa pembelajaran secara daring (online) untuk mahasiswa yang mengambil perkuliahan di Cyber Education (ICE) Institute.

Beasiswa ini dibuka sejak 30 November 2021 hingga 20 Desember 2021.

Dikutip dari instagram ICE Institute di @ice.institute, ICE Institute dibentuk sebagai marketplace pembelajaran daring di Indonesia. Mahasiswa dapat belajar dari berbagai perguruan tinggi favorit dari dalam dan luar negeri dan sertifikat yang didapatkan dapat dialihkreditkan.

Pendaftaran dibuka melalui perguruan tinggi masing-masing. Sedangkan untuk mengecek mata kuliah yang ditawarkan melalui bit.ly/katalog.iceinstitute. Sedangkan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui icei.ac.id.

Dikutip dari Panduan Pendaftaran Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua 2022, ICE Institute menyediakan berbagai mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka dengan bermitra dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Di antaranya Universitas Terbuka (UT), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Binus University, Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Pradita University, AFEBI, dan Telkom University.

Selain itu, ICE Institute juga berkolaborasi dengan berbagai institusi dari luar negeri seperti Edx, MIT OCW, Kalibrr, Microsoft, Relo, ADB, Cloudswfit, dan PCMan. Pada saat ini, terdapat lebih dari sejumlah 200 mata kuliah dari berbagai institusi pendidikan anggota Konsorsium ICE Institute.

Yakni 13 PTN/PTS dalam negeri dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) yang dapat dipilih dan ditempuh oleh mahasiswa PTN/PTS di Indonesia (dapat dilihat pada bit.ly/katalog-iceinstitute ).

Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan menempuh maksimal 5 mata kuliah dari daftar mata kuliah Daring Konsorsium ICE Institute. Di samping itu, juga tersedia lebih dari sejumlah 1400 mata kuliah dari 55 perguruan tinggi luar negeri di bawah koordinasi edX.

Antara lain:

• Harvard University

• MIT

• Imperial College London

• Columbia University

• Delft University of Technology

• IIT Bombay

• Kyoto University

• Waseda University

• RWTH Aachen University

• Tsinghua University

• Tecnológico de Monterrey

• The Hong Kong Polytechnic University

• The Hong Kong University of Science and Technology

• University of Adelaide,

• dan masih banyak lagi

Jadwal Pendaftaran

1. 30 November-20 Desember 2021: Pendaftaran beasiswa 2. 3-14 Januari 2022: Proses seleksi 3. 17 Januari 2022: Pengumuman hasil seleksi Manfaat Beasiswa Merdeka Belajar untuk Semua bagi mahasiswa: • Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring dari kampus-kampus terkemuka internasional yang ditawarkan oleh edX (sejumlah 1420 MK termasuk dari Harvard dan MIT) • Mendapatkan sertifikat resmi dari perguruan tinggi penyelenggara mata kuliah dan dari edX yang dapat dialihkreditkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kemendikbudristek Persyaratan Umum Mahasiswa PTN/PTS Indonesia diberi kesempatan berpartisipasi mengikuti Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua melalui perguruan tingginya masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut. Perguruan Tinggi (PT) yang dapat berpartisipasi: 1. PT yang terakreditasi (https://www.banpt.or.id) 2. Setiap PTN/PTS dapat mendaftarkan mahasiswanya untuk menempuh maksimal 5 MK dari PT dalam negeri dan/atau 2 MK dari edX yang tersedia selama satu semester (3 Januari – 31 Juli 2022) 3. Melampirkan Surat Rekomendasi dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi. Mahasiswa yang dapat berpartisipasi dalam Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua adalah mahasiswa yang: 1. Menempuh Program Diploma dan Sarjana 2. Minimal semester 5 3. Memiliki IPK minimal 3.00 pada skala 4.00 4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (khusus untuk yang akan mengambil mata kuliah edX) dibuktikan dengan sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris dari: EnglishScore, TOEFL minimum 475, atau tes yang setara. 5. Lolos seleksi dari perguruan tinggi masing-masing Persyaratan Khusus Mahasiswa yang diberikan kesempatan mengikuti Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua diharapkan: 1. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi asal mahasiswa. 2. Mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar (dengan melampirkan surat rekomendasi) 3. Memilih maksimal 5 MK dari PT Konsorsium ICE Institute dan/atau 2 MK dari edX 4. Mata kuliah yang diambil memiliki waktu tempuh tidak lebih dari 5 bulan (satu semester). 5. Melaporkan hasil penyelesaian MK secara digital beserta bukti sertifikat kepada Kemdikbudristek dan ICE Institute. Khusus Beasiswa edx Beasiswa edx juga diberikan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan syarat memiliki nilai test kemampuan berbahasa Inggris dari EnglishScore, TOEFL minimal 475, atau tes lain yang setara. Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan proses seleksi (internal) mahasiswa, dosen, dan tendik yang akan diberi kesempatan berpartisipasi dalam Beasiswa Merdeka Belajar Untuk Semua