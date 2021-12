JAKARTA - Belanda menjadi salah satu destinasi favorit mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Bagi para mahasiswa yang berminat berkuliah ke Negeri Kincir Angin dengan beasiswa, segera siapkan dokumen dan syarat yang dibutuhkan karena program Orange Tulip Scholarship telah dibuka.

Dikutip dari instagram resmi Neso Indonesia di @studidibelanda, Kamis (2/12/2021), pendaftaran beasiswa parsial Orange Tulip Scholarship (OTS) Tahun Akademik 2022-2023 dari universitas Belanda telah dibuka untuk memberi kesempatan bagi calon mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi kesana.

Yang perlu diperhatikan bagi calon pelamar adalah bahwa tidak semua universitas di Belanda berpartisipasi dalam menerima mahasiswa asing melalui beasiswa OTS ini.

Selain itu, perlu diperhatikan juga batas waktu pendaftaran (deadline) dan persyaratan setiap universitas berbeda-beda. Serta beberapa universitas mewajibkan untuk mendaftar OTS melalui online application system.

Bagi calon pelamar beasiswa OTS bisa membaca semua persyaratan di masing-masing universitas di bit.ly/indonesiaots. Pelajari setiap skema dari universitas, kumpulkan persyaratan dan segera daftar sebelum deadline.

Berikut ini 19 universitas di Belanda yang menawarkan skema beasiswa OTS:

1. Academy of Theatre and Dance

2. Amsterdam Business School

3. Breda University of Applied Sciences

4. Fontys University of Applied Sciences

5. Hanze University of Applied Sciences

6. Institute of Social Studies in The Hague of Erasmus University (ISS)

7. Maastricht School of Management

8. Maastricht University

9. Nyenrode Business Universiteit

10. Radboud University

11. Reinwardt Academy

12. Rotterdam Business School 13. Saxion University of Applied Sciences 14. TIAS School for Business and Society 15. Tilburg University 16. Vrije Universiteit Amsterdam 17. Wageningen University & Research 18. Wittenborg University of Applied Sciences 19. Zuyd University of Applied Sciences.