JAKARTA - Dalam kompetisi Hack the Planet Competition 2021 yang diselenggarakan oleh The Commonwealth Secretariat and the Satellite Applications Catapult, Cakra Adiwijaya mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan IPB University dan rekan-rekannya berhasil meraih Juara II.

Dalam kompetisi yang diikuti oleh peserta dari 54 negara ini, Cakra memenangkan hadiah berupa uang tunai sebesar £10.000. Berkat inovasinya juga, ia memperoleh pengakuan dari seluruh dunia dan banyak keuntungan lainnya saat mengikuti kompetisi ini.

“Penyelenggaraan Hack the Planet Competition merupakan yang pertama di tahun 2021 dan sudah dilaksanakan pada tingkat global. Kompetisi ini dilaksanakan secara virtual sebagai wadah untuk mencari inovasi dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan di laut dan degradasi iklim dengan memanfaatkan data penginderaan jauh,” katanya melalui siaran pers, Selasa (2/11/2021).

Menurutnya, ide-ide yang diangkat harus berhubungan dengan salah satu dari sepuluh tantangan yang ditetapkan dalam the Commonwealth Blue Charter.

“Kami membuat tools bernama The Martha Toolbox (Marine Spatial Priorization and Habitat Analysis Toolbox). Tools ini berbasis cloud dengan tujuan konservasi di ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Tools ini rencananya akan disinkronisasi dengan perangkat lunak spasial, salah satunya adalah Google Earth Engine (GEE),” ujarnya.

Cakra menambahkan, semua orang bisa berkontribusi dalam tools yang ia buat dan terdapat pula perangkat analisis di dalamnya.

“Perkembangan tools saat ini adalah sedang validasi data. Dan tools ini mulai dikenalkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, sedang ada pembicaraan dengan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga terkait ini,” ungkapnya.

Prestasi ini tentunya juga membuat bangga civitas akademika di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

Ketua Departemen ITK FPIK IPB University Dr Hawis Madduppa mengapresiasi Cakra atas kontribusinya dalam kompetisi berskala global tersebut. Ia menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian yang Cakra raih. “Harapannya semoga mampu memberi manfaat untuk upaya konservasi ekosistem laut,” ungkapnya. Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Kelautan, Dr I Wayan Nurjaya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Cakra atas keberhasilannya dalam menorehkan pretasi di Hack the Planet Competition 2021. Menurutnya, pencapaian Cakra merupakan kejutan yang membanggakan dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa ilmu kelautan dan pihak-pihak terkait di bidang konservasi ekosistem laut.