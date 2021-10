JAKARTA – Masuk Peguruan Tinggi Negeri (PTN) selalu menjadi target, terutama bagi para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Tak mudah masuknya, harus mengikuti jalur seleksi yang disediakan oleh masing-masing PTN tersebut.

(Baca juga: Deretan Fakultas ITB yang Sepi Peminat, Mana Saja?)

Seleksi yang ketat dan kurangnya persiapan untuk masuk perguruan tinggi yang dituju sering sekali membuat calon mahasiswa gagal.

(Baca juga: Viral! Mahasiswi Kedokteran Ini Diberi Tugas Oleh Dokter saat Berobat)

Dalam video dari akun TikTok @bucinpknstan, terlihat wanita ini berhasil lolos seleksi 6 PTN seperti Universitas Indonesia, Univeritas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Jenderal Soedirman. Tak hanya itu, dia juga berhasil mengikuti seleksi beasiswa dari Telkom University dan President University.

Dalam tayangan video, wanita ini menjelaskan tidak segampang itu dia berhasil mengikuti seleksi Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Banyak hal yang dia lakukan selama sekolah untuk bisa mencapai lolos seleksi PTN, seperti mengikuti banyak kegiatan lomba waktu semasa SMA dan berusaha naikin nilai rapor, dan ambis belajar sampai kurang tidur.

Banyaknya aktivitas, obat sudah menjadi teman wanita cantik ini karena seringnya sakit. Adapun kegelisahan dari wanita ini, karena overthinking memikirkan masa depan dan omongan orang lain yang membuat dirinya down. Dengan sadar dirinya kurang pintar maka dari itu dia mengejar impiannya dengan belajar lebih ekstra, mengikuti bimbel, dan banyak latihan soal try out.