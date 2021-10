Did You Know: Ini Manfaat Minum Air Putih di Pagi Hari

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A JAKARTA - Tahukah kamu? Air sangat penting bagi manusia. Sekitar 60% dari tubuh kita terdiri dari air. Tubuh manusia akan berfungsi dengan baik karena air. Tanpa air, kamu tidak dapat memproduksi metabolisme yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kamu perlu tahu, jika kamu ingin lebih sehat, mulai sekarang kamu harus minum air putih di pagi hari. Penelitian membuktikan bahwa minum air putih di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Baca juga: Ikut Vaksinasi Covid-19, Warga Tebing Tinggi Dapat Beras 10 Kg

Baca juga: Pendaftaran Program Talenta Inovasi Diperpanjang, Ayo Segera Daftar Sebelum membahas tentang manfaat minum air di pagi hari, sebaiknya ketahui hal berikut ini. Semua organ dan jaringan tubuh manusia bergantung pada air, dan air memainkan banyak peran dalam tubuh kita, termasuk: 1. Transportasi nutrisi Air membantu sirkulasi darah, yang mengangkut nutrisi ke sel-sel dan mampu membuang limbah yang dihasilkan tubuh kita. 2. Termoregulasi Karena kapasitas panas air yang besar, air dapat membatasi perubahan suhu tubuh di lingkungan yang hangat dan dingin. 3. Pelumasan tubuh Air membantu melumasi sendi dan merupakan elemen penting dari cairan pelumas tubuh, termasuk air liur dan lendir lambung, usus, pernapasan, dan urin. 4. Penyerapan kejut Air bertindak sebagai peredam kejut, melindungi organ dan jaringan tubuh dengan membantu mempertahankan bentuk sel. Oleh karena itu, air adalah nutrisi penting, dan semua organ dan jaringan di tubuh manusia bergantung padanya untuk berfungsi. Selain itu, kamu perlu tahu, tubuh kehilangan air setiap hari melalui keringat, napas, urin, dan buang air besar. Ini dikenal sebagai keluaran air. Jika kamu tidak mempunyai cukup air dalam tubuh sepanjang hari untuk menebus kehilangan ini, maka akan menyebabkan dehidrasi dan efek kesehatan yang merugikan. Sistem ini dikenal sebagai neraca air yang artinya masuknya air ke tubuh harus sama dengan keluaran air dari tubuh untuk menghindari dehidrasi. Berikut adalah manfaat minum air di pagi hari bagi kesehatan tubuh hingga bisa menurunkan berat badan, lho. 1. Minum Air Setelah Bangun Tidur Membantu Rehidrasi Tubuh Seperti diketahui, urin cenderung berwarna gelap di pagi hari, sehingga banyak orang percaya bahwa mereka mengalami dehidrasi saat bangun tidur karena kurangnya hidrasi (keluar masuknya air dalam tubuh) selama waktu tidur. Satu studi pada 164 orang dewasa telah menganalisis fluktuasi tingkat hidrasi dan asupan air. Ini menentukan bahwa asupan air lebih tinggi selama 6 jam pertama setelah bangun tidur. Namun, tingkat hidrasi (keluar masuknya air dalam tubuh) tidak mencerminkan peningkatan asupan air. Ketika tubuhmu mengalami defisit air, tubuh menggunakan sensasi haus untuk membuat tubuhmu rehidrasi atau proses senyawa kembali. 2. Segelas Air Sebelum Sarapan Mengurangi Asupan Kalori Sepanjang Hari Penelitian membuktikan bahwa konsumsi air yang tinggi sebelum sarapan membantu mengurangi asupan kalori harian karena dapat meningkatkan perasaan kenyang. Satu studi menemukan bahwa minum air sebelum sarapan mengurangi asupan kalori pada waktu makan berikutnya sebesar 13%. Meskipun minum air sebelum makan mungkin tidak secara signifikan mengurangi asupan kalori, meminum air sebelum sarapan tetap membantu tubuhmu terhidrasi dengan baik. 3. Minum Air di Pagi Hari Meningkatkan Penurunan Berat Badan Hubungan antara air dan penurunan berat badan sebagian disebabkan oleh efek termogeniknya, yang mengacu pada energi yang dibutuhkan untuk menghangatkan air dingin di saluran pencernaan setelah dikonsumsi. Studi menunjukkan bahwa termogenesis yang diinduksi air memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat metabolisme tubuh sebesar 24-30% pada orang dewasa, dan efeknya berlangsung sekitar 60 menit. Studi lain juga menemukan bahwa tingkat asupan air harian manusia sebesar 50 ons (1,5 liter) menghasilkan pembakaran 48 kalori ekstra. Lebih dari 1 tahun, ini total sekitar 17.000 kalori ekstra yang terbakar - atau sekitar 5 pon (2,5 kg) lemak. 4. Minum Air Setelah Bangun Tidur Meningkatkan Kinerja Mental Dehidrasi sangat terkait dengan penurunan kinerja mental, yang berarti bahwa menyelesaikan tugas, seperti menghafal atau mempelajari hal-hal baru menjadi lebih sulit. Penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi ringan yang setara dengan 1-2% dari berat badan dapat berdampak negatif pada kewaspadaan, konsentrasi, memori jangka pendek, dan kinerja fisik. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa jika mereka ingin tetap berada di puncak permainan, sangat penting untuk minum segelas air saat bangun tidur. 5. Minum Air di Pagi Hari Membantu Menghilangkan Racun dan Meningkatkan Kesehatan Kulit Ginjal Anda adalah pengatur utama keseimbangan cairan, dan mereka memang membutuhkan air untuk menghilangkan limbah dari aliran darah manusia. Oleh karena itu, ada keyakinan umum yang menyatakan bahwa minum air di pagi hari dapat membantu tubuh "membuang racun". Jika suatu zat hadir dalam jumlah yang lebih besar dari yang dapat ditangani oleh ginjal, zat tersebut menginduksi produksi urin dalam jumlah besar. Hal ini disebut diuresis osmotik dan berbeda dengan diuresis air, yang terjadi ketika kamu minum terlalu banyak air. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa minum air putih meningkatkan kesehatan kulit. Mengingat kulit kita mengandung sekitar 30% air, meminumnya di pagi hari dianggap dapat meminimalkan jerawat dan membuatnya tampak lembab. Sebelumnya 1 2 Selanjutnya # Manfaat Minum Air

