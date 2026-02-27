Influencer Soroti Gaji Guru Honorer Hanya Rp223.000 per Bulan

JAKARTA - Ketimpangan kesejahteraan guru honorer di daerah terpencil masih menjadi tantangan nyata. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dua pendidik menghadapi kondisi ekonomi yang jauh dari layak.

Viral di media sosial, influencer bernaam Suli melakukan wawancara dengan seorang guru honorer di NTT. Pak Agustinus, guru honorer dengan masa pengabdian 23 tahun, kini menerima Rp223.000 per bulan setelah pemotongan anggaran dari sebelumnya Rp600.000. Pak Wesli, kepala sekolah di wilayah yang sama, memperoleh Rp100.000 per bulan. Jika dihitung secara sederhana, angka tersebut bahkan berada jauh di bawah kebutuhan

dasar rumah tangga bulanan.

Angka tersebut bukan sekadar nominal kecil. Itu adalah realita yang harus mereka hadapi setiap bulan untuk menghidupi keluarga. Ketika informasi itu sampai kepadanya, Suli tidak melihatnya sebagai sekadar berita sedih. Ia melihatnya sebagai tanggung jawab.

“Jika kita berbicara tentang masa depan bangsa, maka kita sedang berbicara tentang guru.Dan jika guru tidak sejahtera, kita sedang membiarkan fondasi itu rapuh,” ujarnya.

“Kami merancang sistem dukungan jangka panjang. Tujuannya adalah stabilitas, bukan sensasi,” ujar Suli yang juga memimpin komunitas edukasi digital TWS.