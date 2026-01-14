Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Menteri Prabowo Alumni SMA Taruna Nusantara, AHY hingga Seskab Teddy

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |10:51 WIB
Daftar Menteri Prabowo Alumni SMA Taruna Nusantara, AHY hingga Seskab Teddy
Daftar Menteri Prabowo Alumni SMA Taruna Nusantara, AHY hingga Seskab Teddy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus terbaru SMA Taruna Nusantara (TN) di kawasan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peresmian ini menjadi simbol keberlanjutan visi Prabowo yang sejak 1988 menggagas sekolah unggulan untuk mencetak kader pemimpin bangsa.

Kampus pertama SMA Taruna Nusantara berdiri di Magelang, Jawa Tengah, pada 1988. Hingga kini, SMA Taruna Nusantara telah memiliki tiga kampus operasional di Magelang, Cimahi, dan Malang, dengan total 36 angkatan lulusan.

Pada 2026, pemerintah merencanakan pembukaan tiga kampus baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), Pagar Alam (Sumatra Selatan), dan Langowan (Sulawesi Utara).

Nama besar SMA Taruna Nusantara kian mencuat di era pemerintahan Prabowo. Pasalnya, sedikitnya enam alumni sekolah tersebut kini menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Berikut daftarnya:

1. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5. Ia tercatat sebagai lulusan terbaik tahun 1997 dengan predikat Bintang Garuda Trisakti Tarunatama Emas.

