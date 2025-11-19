Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |19:36 WIB
Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia
Menteri Agama, Nasarudin Umar
A
A
A

BANGKA BELITUNG - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar meresmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (SETIAKIN) di Pangkalan Baru, Bangka Belitung, Selasa (18/11/2025). Ini merupakan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri pertama di Indonesia.

Peresmian ini menandai langkah bersejarah bagi pendidikan keagamaan Khonghucu di Indonesia. Peresmian ini juga sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh umat beragama.

Menag dalam sambutannya mengutip pepatah kuno, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Ia berharap, melalui "jembatan penyeberangan" yang diwujudkan oleh SETIAKIN, para guru di kampus ini dapat mengambil ilmu dan kearifan dari Tiongkok, kemudian membagikan dan mengembangkannya kepada para mahasiswa.

Menag menyoroti tantangan utama bangsa, yaitu bagaimana kohesi sosial antarumat beragama. "Tantangan kita adalah bagaimana kohesi sosial antar umat beragama bisa terwujud dengan baik," ujar Menag sembari menegaskan perlunya menguatkan unsur spiritualitas dalam proses pendidikan. 

Menag lalu menguraikan tiga poin deklarasi ajaran agama Khonghucu yang harus diinternalisasi oleh civitas academica SETIAKIN, yaitu Ren, Li, dan Ba De. Pertama, Ren atau kasih sayang terhadap sesama. Ini adalah inti ajaran Konfusius yang mendorong umat untuk memperluas kasih sayang ke semua lapisan masyarakat demi terciptanya kedamaian. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184629//pemerintah-xAZF_large.jpg
Kemenag: Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Moderasi Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184125//pemerintah-hKgo_large.jpg
Menag: Tidak Boleh Ada Anak Rohis yang Tertinggal karena Biaya, Negara Akan Hadir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/614/3183917//menag_nasaruddin_umar-MYI4_large.jpg
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183617//pemerintah-PKZ4_large.jpg
Kemenag: Negara Hadir Beri Landasan Hukum dan Kelembagaan yang Kokoh untuk Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement