Daftar Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan di Kementerian ESDM

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi lulusan berbagai disiplin ilmu. Meski identik dengan sektor energi, kementerian ini juga memerlukan tenaga ahli dari bidang ekonomi, komunikasi, hingga teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari formasi yang pernah dibuka dalam seleksi CPNS sebelumnya.

Berikut rangkuman jurusan yang dibutuhkan di Kementerian ESDM berdasarkan rekrutmen CPNS tahun 2018:

Jurusan yang Dibutuhkan Kementerian ESDM:

Desain Komunikasi Visual (S1)

Ekonomi, Akuntansi, Manajemen (S1)

Fisika atau Teknik Fisika (S1, S2)

Geografi atau Geofisika (S1)

Geologi, Teknik Geologi, Teknik Geofisika, Teknik Metalurgi (S1)

Kartografi atau Penginderaan Jauh (S1)

Kimia atau Teknik Kimia (S1, S2)

Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Manajemen Sistem Informasi, Teknologi Informasi (S1, S2)

Teknik Elektro Arus Kuat, Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektro Arus Lemah (S1)

Teknik Informatika atau Teknik Komputer (S1)

Teknik Mesin (S1)

Teknik Mesin Kilang, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (D-IV)

Teknik Lingkungan (S1)

Teknik Perminyakan (S1)

Teknik Pertambangan (S1)

Teknik Sipil (S1)

Manajemen Energi (S2)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)