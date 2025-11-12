Solusi bagi Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 yang Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut

JAKARTA - Rentannya depresi di kalangan Gen Alpha kelahiran 2010-2024 serta tindakan untuk melakukan bunuh diri merupakan sebuah sinyal darurat. Namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Untuk menekan risiko depresi maupun tindakan ekstrem pada anak, penting untuk melakukan langkah nyata dari keluarga dan sekolah sebagai dua lingkungan utama tempat anak berkembang.

Di rumah, orangtua disarankan menetapkan aturan penggunaan gawai (screen time) yang bijak dan berlaku untuk seluruh anggota keluarga, sekaligus berperan sebagai pelatih emosi yang mencontohkan ekspresi perasaan positif dan terbuka.

“Keluarga perlu membangun komunikasi yang suportif dan meningkatkan literasi kesehatan mental agar bisa mendeteksi tanda-tanda awal perubahan perilaku anak,” ujarnya, dikutip dari laman UGM, Rabu (12/11/2025).

Di sisi lain, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem dukungan kesehatan mental yang menyeluruh. Nurul mendorong penerapan school-based mental health system yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, bukan hanya intervensi setelah masalah muncul.

“Sekolah harus memastikan bahwa setiap anak merasa aman, terbebas dari tekanan sosial maupun perundungan,” tuturnya.