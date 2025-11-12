Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Solusi bagi Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 yang Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:20 WIB
Solusi bagi Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 yang Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut
Solusi bagi Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 yang Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut. (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rentannya depresi di kalangan Gen Alpha kelahiran 2010-2024 serta tindakan untuk melakukan bunuh diri merupakan sebuah sinyal darurat. Namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 

Untuk menekan risiko depresi maupun tindakan ekstrem pada anak, penting untuk melakukan langkah nyata dari keluarga dan sekolah sebagai dua lingkungan utama tempat anak berkembang. 

Di rumah, orangtua disarankan menetapkan aturan penggunaan gawai (screen time) yang bijak dan berlaku untuk seluruh anggota keluarga, sekaligus berperan sebagai pelatih emosi yang mencontohkan ekspresi perasaan positif dan terbuka.

“Keluarga perlu membangun komunikasi yang suportif dan meningkatkan literasi kesehatan mental agar bisa mendeteksi tanda-tanda awal perubahan perilaku anak,” ujarnya, dikutip dari laman UGM, Rabu (12/11/2025).

Di sisi lain, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem dukungan kesehatan mental yang menyeluruh. Nurul mendorong penerapan school-based mental health system yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, bukan hanya intervensi setelah masalah muncul.

“Sekolah harus memastikan bahwa setiap anak merasa aman, terbebas dari tekanan sosial maupun perundungan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183935//dirjen_komunikasi_publik_dan_media_komdigi_fifi_aleyda_yahya-qtz3_large.jpg
Anak Rentan Konten Berbahaya, Komdigi Dorong Implementasi Ruang Digital Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183410//valencia-0yEI_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Dorong Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182657//rhenald_kasali-WTCc_large.jpg
Rhenald Kasali Ungkap 4 Masalah Lahirnya Generasi Cemas, Pemicu Tingginya Niat Bunuh Diri Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182453//mnc_university_latih_anggota_pmr_jadi_generasi_cerdas_digital-uM25_large.jpg
Cegah Hoaks, MNC Peduli dan MNC University Latih Anggota PMR Jadi Generasi Cerdas Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181941//satelit-kN84_large.jpg
Pemerataan Akses Digital, RI-UEA Kembangkan Konektivitas Berbasis Satelit
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement