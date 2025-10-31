Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!

JAKARTA - Ada-ada saja penampilan siswa kelas 1 SD ini. Dia menggunakan hijab dengan cepolnya segede gaban.

Hijab yang kemudian disebut hijab Barbara ini diabadikan videonya oleh gurunya, yang kemudian diposting dan menjadi viral.

Namun, si guru menegaskan kalau video itu diabadikan di luar jam sekolah saat melatih membaca tulisan bahasa Arab. Si anak dengan lugu senyum-senyum menghadap kamera sang Guru.

Kemudian, netizen mempertanyakan apa isi konde cepol di dalam hijab. Ada yang menebak isinya bahkan sampai berisikan odading. Berikut ini komentar netizen seperti dikutip dari snaini95, Sabtu (1/11/2025).

Cinta matcha???????????? : cepol odading????

Ibuk_nunu : biar apa sih pake cepol ????

—???????????????????????? ???????????? ???????? ★ : bermuka dua=❌, ber kepala dua=✔

ʙᴇʙᴇᴄᴜᴜᴜ : gedean cepol daripada kepala ????

iballaja : anak sekecil ini sudah punya Cepol besar ..

Sylvoii : kaget tiba-tiba di notice