Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |07:11 WIB
Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!
Viral, Siswa Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban. (Foto: TIkTok snaini95)
A
A
A

JAKARTA - Ada-ada saja penampilan siswa kelas 1 SD ini. Dia menggunakan hijab dengan cepolnya segede gaban. 

Hijab yang kemudian disebut hijab Barbara ini diabadikan videonya oleh gurunya, yang kemudian diposting dan menjadi viral. 

Namun, si guru menegaskan kalau video itu diabadikan di luar jam sekolah saat melatih membaca tulisan bahasa Arab. Si anak dengan lugu senyum-senyum menghadap kamera sang Guru. 

Kemudian, netizen mempertanyakan apa isi konde cepol di dalam hijab. Ada yang menebak isinya bahkan sampai berisikan odading. Berikut ini komentar netizen seperti dikutip dari snaini95, Sabtu (1/11/2025). 

Cinta matcha???????????? : cepol odading????

Ibuk_nunu : biar apa sih pake cepol ????

—???????????????????????? ???????????? ???????? ★ : bermuka dua=❌, ber kepala dua=✔

ʙᴇʙᴇᴄᴜᴜᴜ : gedean cepol daripada kepala ????

iballaja : anak sekecil ini sudah punya Cepol besar ..

Sylvoii : kaget tiba-tiba di notice

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement