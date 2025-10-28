iNews Media Group Campus Connect di Unpad, Angela Tanoesoedibjo: Stay Critical and Aware!

SUMEDANG – iNews Media Group menggelar Campus Connect di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Selasa (28/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bale Sawala Rektorat ini dihadiri CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo.

Selain itu, acara yang digelar selama dua hari hingga Rabu (29/10/2025) ini juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan, dan Pengelolaan Bisnis Unpad Prof. Maman Setiawan, Direktur Kemahasiswaan Unpad, perwakilan Bursa Efek Indonesia, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.

Selama kegiatan, peserta mengikuti beragam agenda menarik seperti talkshow Money Festasi, Beauty Zone, Sharing Session, dan Music Zone.

Angela Tanoesoedibjo menyebut, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya iNews Media Group untuk memperkuat literasi dan inspirasi di kalangan mahasiswa.

“Melalui Campus Connect ini, kami ingin menghubungkan semangat penerus bangsa dan agen perubahan yang berpikir kritis, kreatif, serta peduli terhadap kemajuan negeri,” ujar Angela.

Angela juga mengapresiasi antusiasme tinggi mahasiswa Unpad terhadap program iNews, terutama kegiatan Rakyat Bersuara.

“Saya dengar sudah lebih dari 500 mahasiswa mendaftar untuk Rakyat Bersuara. Saya sangat senang melihat antusiasme ini,” ungkapnya.

“Stay kritis, stay aware dengan apa yang terjadi di dunia kita hari ini,” tambah Angela di hadapan ratusan mahasiswa yang memenuhi ruangan.

Angela menuturkan, Unpad dipilih sebagai kampus pertama pelaksanaan iNews Media Campus Connect karena banyaknya talenta kreatif asal Jawa Barat yang berkiprah di dunia media.

“Mayoritas kolega saya di dunia media berasal dari Jawa Barat. Saya menemukan hal yang berbeda, mereka lebih kreatif dan inovatif. Karena itu, Unpad menjadi tempat pertama yang kami pilih,” tutur Angela.

Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari para profesional di industri media dan bisnis kreatif.

“Kami ingin berbagi tentang apa yang terjadi di industri yang terus berubah ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, dan kami bisa terus hadir di berbagai kampus,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Unpad Prof. Maman Setiawan menyambut baik kolaborasi antara Unpad dan iNews Media Group.