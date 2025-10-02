Viral Bocil SD Cosplay Batik PPPK di Hari Batik, Netizen: Kalahkan Gurunya

JAKARTA - Ada yang unik pada Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Bocah kecil atau bocil SD ini justru tampil cosplay tak terduga.

Bocil ini menggunakan batik khas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dipadukan dengan rok dan hijab hitam, bocil ini asyik berbincang dengan temannya sambil jajan mi goreng.

Bocil ini langsung viral di TikTok @duniapunyacerita, setelah seragam batiknya divideokan. "Disuruh pakai batik karena Hari Batik, bocah ini malah langsung jadi PPPK," seperti dikutip, Jumat (3/10/2025).

Postingan ini disukai oleh 120,9 ribu akun dan mendapat 663 komentar. Bahkan ada netizen yang menduga bahwa baju tersebut adalah sisa kain batik PPPK milik orang tuanya. "Pasti sisa kain ortunya," ujar akun @martinosauruss.

Komentar lainnya: