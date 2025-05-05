Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Nana Mirdad, Artis Cantik yang Diteror DC karena Pakai Paylater

Beby Apriliani , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |18:14 WIB
Riwayat Pendidikan Nana Mirdad, Artis Cantik yang Diteror DC karena Pakai Paylater
Riwayat Pendidikan Nana Mirdad, Artis Cantik yang Diteror DC karena Pakai Paylater. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Riwayat pendidikan Nana Mirdad, artis cantik yang diteror DC karena pakai paylater. Artis Nana Mirdad mengungkapkan kekesalannya setelah menggunakan layanan paylater di aplikasi ojek online.

Nana Mirdad menjadi sorotan publik setelah membagikan pengalaman tidak menyenangkan terkait penggunaan layanan paylater, yang berujung pada teror dari debt collector (DC). Ia merasa terganggu dengan metode penagihan yang dilakukan. Di balik kisah tersebut, perjalanan pendidikan Nana Mirdad juga menarik untuk disimak sebagai bagian dari profilnya.

Nana Mirdad merupakan nama panggung dari Hanna Natasya Maria Mirdad. Ia lahir di Jakarta pada 14 Maret 1985 dan beragama Kristen Protestan. Per Mei 2025 ini, Nana berusia 40 tahun. Ia adalah putri dari aktor dan aktris senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Ia memiliki tiga saudara kandung, yaitu Kenang Mirdad (adik laki-laki), Naysila Mirdad (adik perempuan), dan Nathana Ghaza (adik).

Nana menikah dengan aktor Andrew White pada 13 Mei 2006. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak yang bernama Jason Deandra White dan Sarah Deana White.

Nana Mirdad memulai pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI), mengambil jurusan Sastra Prancis di Fakultas Ilmu Budaya.

Pendidikan Nana Mirdad:

- Universitas Indonesia (UI):

Nana mengambil jurusan Sastra Prancis di Fakultas Ilmu Budaya UI. Namun, karena kesibukannya di dunia hiburan, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya di UI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179574//nik_ktp_dpakai_pinjol-woAh_large.jpg
Berikut Cara Blokir NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178654//ktp-TK8o_large.jpg
NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol, Ini Cara Cepat untuk Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440//kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175278//pemerintah-bJEA_large.jpg
Kemenag Jadikan Masjid Benteng untuk Mencegah Pinjol dan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140//pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement