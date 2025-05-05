Riwayat Pendidikan Nana Mirdad, Artis Cantik yang Diteror DC karena Pakai Paylater

JAKARTA – Riwayat pendidikan Nana Mirdad, artis cantik yang diteror DC karena pakai paylater. Artis Nana Mirdad mengungkapkan kekesalannya setelah menggunakan layanan paylater di aplikasi ojek online.

Nana Mirdad menjadi sorotan publik setelah membagikan pengalaman tidak menyenangkan terkait penggunaan layanan paylater, yang berujung pada teror dari debt collector (DC). Ia merasa terganggu dengan metode penagihan yang dilakukan. Di balik kisah tersebut, perjalanan pendidikan Nana Mirdad juga menarik untuk disimak sebagai bagian dari profilnya.

Nana Mirdad merupakan nama panggung dari Hanna Natasya Maria Mirdad. Ia lahir di Jakarta pada 14 Maret 1985 dan beragama Kristen Protestan. Per Mei 2025 ini, Nana berusia 40 tahun. Ia adalah putri dari aktor dan aktris senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Ia memiliki tiga saudara kandung, yaitu Kenang Mirdad (adik laki-laki), Naysila Mirdad (adik perempuan), dan Nathana Ghaza (adik).

Nana menikah dengan aktor Andrew White pada 13 Mei 2006. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak yang bernama Jason Deandra White dan Sarah Deana White.

Nana Mirdad memulai pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI), mengambil jurusan Sastra Prancis di Fakultas Ilmu Budaya.

Pendidikan Nana Mirdad:

Nana mengambil jurusan Sastra Prancis di Fakultas Ilmu Budaya UI. Namun, karena kesibukannya di dunia hiburan, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya di UI.